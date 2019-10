Estónsko neprijme ani jedného žiadateľa o azyl, tvrdí minister

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tallinn/Kyjev 9. októbra (TASR) - Estónsko neprijme žiadnych žiadateľov o azyl, pretože má dosť problémov s ľuďmi prichádzajúcimi z Ukrajiny. Vyhlásil to estónsky minister vnútra Mart Helme, informovala v stredu agentúra UNIAN.Podľa nej Helme na utorňajšom stretnutí ministrov vnútra v Luxemburgu uviedol, že Estónsko v súčasnosti čelí veľmi silnému prisťahovaleckému tlaku z krajín bývalého Sovietskeho zväzu.povedal Helme.Na margo prisťahovalcov z Ukrajiny uviedol:vyhlásil minister.Podľa agentúry UNIAN Helme nevysvetlil, aké problémy majú s Ukrajincami. Minulý mesiac však tvrdil, že Ukrajinci, ktorí sa sťahujú do Estónska za prácou a nehľadajú tam azyl, by mali podliehať