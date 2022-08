Estónsko obmedzí vstup Rusov na svoje územie, pozastaviť chce aj vydávanie víz

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Estónsko oznámilo, že od budúceho týždňa nebude väčšine ruských občanov dovoľovať vstup do krajiny s vízami, ktoré vydali estónske úrady.Ministerstvo zahraničných vecí krajiny zároveň uviedlo, že okrem niekoľkých výnimiek zároveň zastaví vydávanie víz ruským občanom na prácu, štúdium a podnikanie v Estónsku. Informuje o tom web The Guardian.„Zaznamenali sme enormný rast počtu ruských občanov prichádzajúcich do Estónska alebo cestujúcich cez krajinu. Ich možnosti masových návštev Estónska alebo iných častí Európy nie sú v súlade s princípmi sankcií, ktoré sme prijali," povedal vo štvrtok estónsky minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu.Lotyšsko, Litva a Česká republika už zastavili vydávanie víz väčšine Rusov a Fínsko a Estónsko nedávno vyzvali, aby vstup ruských občanov na svoje územie nepovoľovala celá Európska únia.