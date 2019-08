Estónsky Bolt spustil v Tallinne novú službu donášky jedla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Tallinn 21. augusta (TASR) – Estónska spoločnosť Bolt, populárna služba zdieľania jazdy vo východnej Európe a Afrike, v stredu spustila donášku jedla vo svojom domovskom meste Tallinn. Oznámila, že plánuje rozšírenie služby Bolt Food tento rok aj v Južnej Afrike, Lotyšsku a Litve.Bolt, ktorý si začiatkom roka zmenil meno z pôvodného Taxify, vytláča americký Uber z trhu vo východnej Európe a veľkých afrických mestách. Aktuálne pôsobí v 30 krajinách.Bolt však vstupuje pomerne neskoro na trh s dodávkami potravín, kde už roky pôsobia viaceré start-upy aj iné firmy zdieľanej jazdy. Plánuje sa presadiť nižšími cenami pre spotrebiteľov aj pre tých, ktorí budú zabezpečovať dodávky. Pomôcť by mu mohla aj široká základňa jeho užívateľov.povedal Jevgenij Kabanov, produktový riaditeľ spoločnosti Bolt.Bolt si zmenil meno začiatkom roku 2019, aby si klienti jeho službu zdieľania jazdenia nezamieňali s taxíkom. V rámci rozširovania ponuky začal vo vybraných mestách s požičiavaním skútrov.Dodávka potravín je tak tretím produktom, ktorý uvádza na trh a podľa Kabanova veľmi dobre zapadá do stratégie firmy.Divízia donášky jedla Uber Easts, jeho najväčšieho rivala, dosiahla v 1. polroku 2019 tržby 1,1 miliardy USD (993,14 milióna eur). Pre mnohé start-upy sa však toto odvetvie služieb ukázalo ako náročné, keďže investície klesli po tom, ako v roku 2015 dosiahli svoj vrchol.V Talline bude hlavným konkurentom spoločnosti Bolt Food donášková služba Wolt so sídlom v Helsinkách, ktorá od začiatku roku 2018 vygenerovala 160 miliónov USD.Bolt, založený v roku 2013 získal viac ako 200 miliónov USD od investorov, medzi inými aj od Daimleru a čínskej spoločnosti Didi Chuxing Technology.