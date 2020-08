Etická komisia zverejnila stanovisko k prípadu Trnka, bývalý generálny prokurátor porušil pravidlá

Nepravdivé tvrdenia o prepustení Majského

Nesprával sa eticky

Disciplinárne konanie

12.8.2020 (Webnoviny.sk) - Etická komisia prokuratúry zverejnila stanovisko k bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi T. , pričom konštatuje, že porušil pravidlá prokurátorskej etiky. Anonymizované stanovisko prijaté ešte siedmeho júla zverejnila komisia na internetovej stránke Generálnej prokuratúry SR Etická komisia sa prípadom Dobroslava T. zaoberala na žiadosť disciplinárnej komisie prokuratúry. Tá vedie disciplinárne konanie pre medializované výroky Dobroslava T. o nahrávke s Marianom K. a tiež o prepustení Jozefa Majského z väzby. Výroky odzneli v rozhovore pre TV Markíza na jeseň 2019.Podľa stanoviska etickej komisie zvolené miesto rozhovoru (bydlisko Dobroslava T. - pozn. SITA), zovňajšok Dobroslava T. a forma a okolnosti poskytnutého rozhovoru nezodpovedalo vážnosti verejného vystúpenia prokurátora v celoštátnej televízii.Oveľa závažnejšou skutočnosťou však podľa komisie bolo, že v rozhovore prezentoval nepravdivé tvrdenia týkajúce sa prepustenia Jozefa Majského z väzby.„Záver, že išlo o nepravdivé tvrdenia, vyplýva nielen zo samotného skutku a odôvodnenia návrhu na začatie disciplinárneho stíhania, ale je to zrejmé aj zo všeobecne známych skutočností ohľadom prepustenia vtedy obvineného J. M. z väzby na slobodu v roku 2004, nakoľko tie boli viackrát zo strany kompetentných orgánov zverejnené,“ uvádza komisia.Ak sa Dobroslav T. snažil za týchto okolností zavádzať verejnosť a zľahčoval, prípadne priamo popieral svoj podiel na prepustení Majského, nesprával sa podľa komisie ako prokurátor eticky. Vyjadrenia Dobroslava T. navyše podľa komisie neprispeli k dôveryhodnosti jeho osoby ako prokurátora, ani k dôveryhodnosti prokuratúry.Pokiaľ ide o vyjadrenia k nahrávke s Marianom K., podľa etickej komisie je tá predmetom dokazovania v prebiehajúcom trestnom konaní a vyslovenie záverov o autentickosti a stotožnenie hlasov vystupujúcich osôb je výlučne kompetenciou orgánov činných v trestnom konaní.Bývalý generálny prokurátor Dobroslav T. čelí disciplinárnemu stíhaniu pre svoje vyjadrenia k nahrávke rozhovoru s neskôr viacnásobne stíhaným Marianom K.Nahrávka sa týkala údajného vydierania predstaviteľa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka pre kauzu Gorila. Návrh na stíhanie konkrétne poukazuje na to, ako sa Dobroslav T. v súvislosti s nahrávkou vyjadril v októbri 2019 pre TV Markíza.Uviedol vtedy, že na nahrávke „môžu byť udalosti, ktoré by mohli byť v reálnom čase stotožnené“. Návrh sa tiež týka vyjadrení k prepusteniu podnikateľa Jozefa Majského z väzby v roku 2004. Dobroslav T. podľa prokuratúry v tejto súvislosti nepravdivo tvrdil, že ho vtedy krajská prokuratúra v Košiciach informovala, že dôvody väzby obvineného pominuli.„Toto tvrdenie Dobroslava T. bolo klamstvo,“ skonštatoval zástupca Generálnej prokuratúry SR, ktorá disciplinárne stíhanie Dobroslava T. navrhla.Disciplinárne pojednávanie s Dobroslavom T. pokračuje na pôde Generálnej prokuratúry SR 4. septembra. Byvalý generálny prokurátor má momentálne pozastavený výkon funkcie.