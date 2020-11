Etiópska armáda spustila ofenzívu v hlavnom meste regiónu Tigray, ide po vodcoch rebelov

Miestne voľby zvýšili napätie

28.11.2020 (Webnoviny.sk) - Etiópska armáda začala ofenzívu v hlavnom meste oblasti Tigray v snahe zatknúť rebelujúcich vodcov tohto regiónu. Miestna televízia v sobotu informovala o ostreľovaní približne 300-tisícovej metropoly Mekele. Správy neskôr potvrdili aj predstavitelia mesta.Etiópska federálna vláda tento krok zatiaľ nekomentovala, no obyvateľov Mekele varovala, že s nimi nebude mať zľutovanie, ak včas neprestanú podporovať Ľudový oslobodzovací front Tigray (TPLF).TPLF a etiópske federálne sily sa pred niekoľkými týždňami dostali do ozbrojených stretov po tom, čo etiópsky premiér Abiy Ahmed, inak držiteľ Nobelovej ceny za mier, obvinil vládu Tigray z útoku na vojenskú základňu.Uprostred politických reforiem navyše obe vlády, federálna aj regionálna v Tigray, považujú tú druhú za nezákonnú.Ešte v septembri sa v približne 6-miliónovom Tigray uskutočnili miestne voľby. Konali sa proti vôli federálnej vlády, čo ešte zvýšilo politické napätie.Minulý mesiac sa federálna vláda rozhodla financovať tento región, no obišla regionálnu vládu a finančné prostriedky poskytla priamo tamojším miestnym samosprávam.Tento krok výrazným spôsobom rozhneval predstaviteľov TPLF, ktorý bol pred nástupom súčasného premiéra do funkcie v roku 2018 dominantnou súčasťou etiópskej vládnej koalície.Analytik Medzinárodnej krízovej skupiny William Davison nedávno vyhlásil, že "vzhľadom na relatívne silnú bezpečnostnú pozíciu regiónu Tigray môže konflikt trvať veľmi dlho a mať katastrofálne následky".