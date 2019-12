Etiópsky premiér Abiy Ahmed Ali prevzal Nobelovu cenu za mier

Etiópsky premiér Abiy Ahmed Ali prevzal v utorok v nórskom Osle Nobelovu cenu za mier, ktorou bola ocenená jeho iniciatíva pri riešení pohraničného konfliktu Etiópie so susednou Eritreou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 10. decembra (TASR) - Etiópsky premiér Abiy Ahmed Ali prevzal v utorok v nórskom Osle Nobelovu cenu za mier, ktorou bola ocenená jeho iniciatíva pri riešení pohraničného konfliktu Etiópie so susednou Eritreou.Na slávnostnom odovzdaní ceny v budove osloskej radnice sa zúčastnili aj členovia nórskej kráľovskej rodiny.Vo svojom príhovore, ktorý zdieľala aj internetová služba YouTube, Abiy Ahmed Ali uviedol, že cenu preberá v prvom rade v mene národov Etiópie a Eritrey a ako ocenenie za ich snahy o obnovenie mieru a skončenie vojny.Spomenul, že aj on sám v nej bojoval a zažil hrôzy, utrpenie a škody, ktoré konflikt prináša.Pripomenul aj okolnosti dosiahnutia dohody s Eritreou a hovoril o plánoch na rekonštrukciu svojej krajiny, posilnenie demokracie v nej a vybudovanie humánnej a tolerantnej spoločnosti. Informoval, že v jeho krajine sa čoskoro budú konať slobodné a transparentné voľby.Priznal, že dosiahnuť trvalý mier je ťažká práca a prirovnal ju k starostlivosti o zasadený strom, o ktorý sa treba starať, aby priniesol ovocie.V súvislosti s obnovením pokoja etiópsky premiér odsúdil šíriteľov nenávisti, ktorí podľa neho v etiópskej spoločnosti spôsobujú chaos a vyvolávajú etnické nepokoje, a to aj pomocou sociálnych médií. Vyzval pretoZdôraznil nutnosť, aby sa ľudia navzájom podporovali, pomáhali si, odpúšťali a žili v láske a súlade. Dodal, že takýto prístup by mal existovať aj vo vzťahoch medzi národmi a štátmi.Pripomenul aj bohatú históriu svojej krajiny, vrátane náboženskej, a záväzky, ktoré z toho vyplývajú. Zmienil sa aj o boji svojej krajiny proti zmene klímy.Vyzval svojich spoluobčanov, aby spolu s ním bojovali za rovnosť šancí a práv v Etiópii a vyzval aj medzinárodné spoločenstvo, aby mu pomohlo budovať trvalý mier a prosperitu v oblasti Afrického rohu.Ocenený Abiy Ahmed Ali už vopred avizoval, že vzhľadom na vnútropolitické problémy vo svojej krajine - etnické napätie vyvolané paradoxne jeho snahou o otvorenie sa krajiny - bude nútený výrazne skrátiť svoj pobyt v Škandinávii a zrušil aj všetky stretnutia s novinármi, napísal v utorok denník Le Monde s tým, že najmä druhé rozhodnutie vyvoláva rozpaky.Rozhodnutie o udelení Nobelovej ceny za mier etiópskemu premiérovi bolo zverejnené 11. októbra. Veľkou favoritkou na jej získanie bola mladučká švédska aktivistka Greta Thunbergová.Nobelov výbor sa však napokon rozhodol pre etiópskeho premiéra, aby ocenil jeho snahy o dosiahnutie mieru medzi Etiópiou a susednou Eritreou, ktoré boli korunované úspechom 9. júla roku 2018, keď v eritrejskej metropole Asmara podpísal s tamojším prezidentom Isaiasom Afwerkim zmluvu. Týmto aktom sa skončil 20 rokov trvajúci ozbrojený konflikt medzi ich štátmi.Po tomto formálnom kroku nasledovalo otvorenie veľvyslanectiev, budovanie hraničných priechodov, obnovenie leteckého spojenia a oživenie bilaterálnych rokovaní a spolupráce.