Etnické nepokoje na východe Čadu si vyžiadali 37 mŕtvych

Prezident afrického Čadu Idriss Déby. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

N'Djamena 9. augusta (TASR) - Najmenej 37 ľudí zahynulo tento týždeň počas bojov medzi konkurenčnými etnickými skupinami v Čade. Oznámil to v piatok tamojší prezident Idriss Déby, ktorého cituje tlačová agentúra AFP.povedal prezident na tlačovej konferencii pri príležitosti Dňa nezávislosti Čadu.Násilie spojené s odplatami typumedzi kočovnými pastiermi tiav a usadenými roľníkmi o pôdu eskalovalo práve vo východnom Čade, strategickom regióne na hraniciach so Sudánom.Déby dodal, že v blízkej budúcnosti plánuje navštíviť inkriminovanú oblasť, bližší termín však neuviedol. Déby, ktorý je pri moci už takmer tri desaťročia, v júli naznačil, že by sa mali opätovne zaviesť vojenské súdy so zámerom potlačiť tieto nepokoje. Jeho návrh ale opozícia odmietla.