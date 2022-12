Etnickí Srbi začali v Kosove odstraňovať svoje barikády a Srbsko odvolalo zvýšenú pohotovosť vojakov na hranici

Obavy z nových stretov

Expolicajta zatkli za terorizmus

29.12.2022 (Webnoviny.sk) - Srbsko vo štvrtok odvolalo zvýšenú pohotovosť vojakov na hranici s Kosovom po tom, čo tamojší Srbi začali odstraňovať svoje barikády.Srbská štátna televízia RTS informovala, že pohotovosť Belehrad zrušil po dohode o odstránení barikád z nočného krízového stretnutia lídrov Srbov v Kosove a srbského prezidenta Aleksandara Vučića Skôr počas štvrtka Kosovo otvorilo hraničný priechod so Srbskom po tom, čo odstránili neďalekú barikádu, ktorá viedla k jeho zavretiu. Neskôr etnickí Srbi v Kosove odstránili ďalšiu barikádu a nasledovať by mali ďalšie.Odstránenie barikád, ktoré oznámil Vučić v stredu, by mohlo znížiť napätie, ktoré vyvolalo obavy z nových stretov na Balkáne.Európska únia privítala vývoj situácie v regióne. „Diplomacia prevládla v deeskalácii napätia na severe Kosova. Násilie nemôže byť nikdy riešením,“ vyjadril sa šéf zahraničnej politiky eurobloku Josep Borrell Nedávnu eskaláciu napätia a barikády vyvolalo zatknutie bývalého policajta Dejana Pantića z 10. decembra.Pantića zadržali za „terorizmus“ po tom, ako údajne počas predchádzajúceho protestu napadol kosovského policajta. V stredu kosovský súd nariadil, aby ho prepustili do domáceho väzenia.Kosovo je prevažne etnicky albánske územie, ktoré v roku 2008 vyhlásilo samostatnosť od Srbska. Belehrad odmieta uznať Kosovo ako samostatný štát.