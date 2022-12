Etnológ: Toľko rozprávok na Vianoce ako v ČR a SR nemajú nikde v Európe

Množstvo rozprávok, ktoré sa na Vianoce v Česku a na Slovensku odvysielajú v televízii, nemá v Európe obdobu. Táto novodobá tradícia vznikla v období socializmu. Jej obľúbenosť súvisí s túžbou ľudí vrátiť sa do detstva – do doby, keď bolo všetko v poriadku a svet nebol komplikovaný. Povedal to český etnológ a riaditeľ Národného ústavu ľudovej kultúry (NÚLK) v Česku Martin Šimša.





"Česi a Slováci sú úplne jedineční v celej strednej Európe, pretože to množstvo odvysielaných rozprávok v čase vianočných sviatkov nemá nikde inde obdobu," povedal Šimša. Pozeranie rozprávok je podľa neho typickým dôkazom, že sa chceme vrátiť k tomu, čo už poznáme, čo je tradičné a čo nás vracia do doby detskej istoty. "Vyžadujeme tie staré osvedčené rozprávky, či už Pyšná princezná, Princezná so zlatou hviezdou na čele alebo Popoluška," uviedol etnológ.Česi si na tradíciách podľa neho potrpia. "Vianoce sú typickým príkladom, že na tradíciách veľmi lipneme, aj keď často je z nich vytesnený náboženský rozmer, ľudia si ho s nimi nespájajú," povedal Šimša. Stredobodom vianočných sviatkov je pre Čechov účasť na polnočnej omši. To, že ide o slávnostnú vigíliu, teda nočné bdenie, však podľa neho nevnímajú.Staré zvyky, ktorých význam sa dnes už vyprázdňuje, postupne zanikajú. Vytvárajú sa však nové. Možno za ne považovať už samotnú ritualizáciu činností – či už stavanie stromčeka, jasne danú podobu vianočnej večere, návštevu polnočnej omše alebo vzájomné obdarovávanie sa. "To sú všetko tradície, ktoré sú relatívne novodobé," vysvetlil Šimša.Na začiatku 20. storočia bol v Česku hlavným "darom" vianočný stromček, ktorý deťom priniesol Ježiško. Pod ním bolo darčekov poskromne, a to len pre menších členov rodiny. Prerod z tradičných náboženských Vianoc do komerčných začal podľa etnológa už za socializmu v 70. a 80. rokoch. Napriek tomu, že sa darčeky zháňali ťažko, práve za socializmu začalo masové obdarovávanie. "Došlo k tomu, čo nebolo vôbec typické – obdarovávanie dospelých medzi sebou a často aj medzi spriatelenými rodinami," ozrejmil český etnológ.Podobu Vianoc potom ovplyvnil aj pád režimu. "Trend, ktorý k nám prišiel zo Západu a ktorý sme si zamilovali, je vonkajšie osvetlenie," uviedol ako príklad predseda NÚKL.V 90. rokoch minulého storočia prišiel na územie Česka od nemeckých susedov aj adventný veniec. Dovtedy podľa Šimšu nebol na tomto území bežný. Etnológ dodáva, že jeho náboženský rozmer Česi príliš nevnímajú.Jedným z novodobých trendov je tráviť vianočné sviatky na dovolenke v zahraničí, napríklad v tropických krajinách. Podľa českého etnológa to neznamená ignorovanie Vianoc. Dôkazom je už to, že si ľudia na pripomenutie týchto sviatkov vyberú špeciálne miesto. "Ak by im neprikladali žiaden význam, tak sa nad tým nebudú zamýšľať," tvrdí etnológ. Dodal, že k tradičnému ponímaniu Vianoc sa ľudia väčšinou vrátia s príchodom detí.