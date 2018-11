EÚ a Gruzínsko sa v Bruseli dohodli na posilnení spolupráce

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 21. novembra (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker a viacerí predstavitelia exekutívy EÚ sa v stredu v Bruseli stretli s gruzínskou delegáciou pod vedením premiéra Mamuku Bachtadzeho. Stretnutie na vysokej úrovni potvrdilo upevnenie partnerstva medzi oboma stranami, uviedla eurokomisia v správe pre médiá.Európska komisia a gruzínska vláda súhlasili s ďalším upevnením a posilnením spolupráce.uviedol Juncker po skončení rokovaní. Dodal, že záujem a snahy Gruzínska o zintenzívnenie spolupráce s EÚ ukazujú, že ide o "prioritný vzťah". Podľa jeho slov sa obe strany dohodli na viacerých spôsoboch spolupráce, pričom EK má záujem podporovať reformy v Gruzínsku.povedal Bachtadzemu.Podľa slov šéfky diplomacie EÚ Federicy Mogheriniovej vzťahy, ktoré Európska únia a Gruzínsko spolu vytvorili, patria medzi najsilnejšie a najkomplexnejšie, aké má Únia so svojimi partnermi. Spresnila, že asociačná dohoda EÚ - Gruzínsko prináša občanom tejto kaukazskej krajiny, ako aj občanom EÚ "hmatateľný prínos", poskytuje užší rámec na spoluprácu a tiež posilňuje odolnosť Gruzínska voči hybridným hrozbám. V ekonomickej rovine sú vzájomné vzťahy prospešné pre gruzínske podniky, ktoré majú uľahčený prístup k financiám (hlavne malé a stredné podniky), znamenajú investície do dopravnej infraštruktúry a poskytujú mladým Gruzíncom viac príležitostí prísť do Európy, či už za účelom štúdia, alebo turistiky.Eurokomisár pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn v tejto súvislosti zdôraznil, že EÚ je obchodným partnerom Gruzínska číslo jeden a predstavuje 27-percentný podiel na celkovom obchodnom obrate krajiny.Hahn upozornil, že EÚ od roku 2009 pomohla 37.000 gruzínskym spoločnostiam získať pôžičky v celkovej hodnote 882 miliónov eur, čo viedlo k vytvoreniu 10.312 nových pracovných miest, za pomoci EÚ bolo založených 1600 poľnohospodárskych družstiev a vyše 90.000 Gruzíncom pomohla získať bezplatné právne služby. Vízová liberalizácia (platí od 28. marca 2017) umožnila okolo 295.000 občanom Gruzínska vycestovať do krajín EÚ bez víz.Únia chce svoj vplyv posilniť, lebo práve prijatý Akčný plán pre Gruzínsko na rok 2018 ešte viac zvýši podporu EÚ v oblasti riadenia verejných financií, bezpečnosti, právneho štátu či budovania energetickej účinnosti.EÚ a Gruzínsko sa v stredu v rámci platnej asociačnej dohody dohodli na viac ako 25 konkrétnych opatreniach v troch vytýčených oblastiach: ekonomika, obchod a dopravné prepojenia; vzdelávanie, výskum a inovácie a do tretice spravodlivosť a vnútorná bezpečnosť.