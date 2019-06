EÚ a Vietnam podpísali v nedeľu dohodu o voľnom obchode

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hanoj 30. júna (TASR) - Vietnam a Európska únia (EÚ) podpísali v nedeľu dlho očakávanú dohodu o voľnom obchode. Ide o jednu z najambicióznejších zmlúv európskeho bloku v Ázii v čase, keď vo svete narastajú obavy z protekcionizmu. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.Za prítomnosti vietnamského premiéra Nguynena Xuana Phuca dohodu v kongresovej sále v Hanoji podpísali eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová a rumunský minister pre podnikanie a obchod Stefan-Radu Oprea.Podľa dohody EÚ a Vietnam odstránia 99 % všetkých ciel. Dohoda tiež zníži necolné prekážky, ktorým čelí EÚ, a zároveň otvorí vietnamský trh služieb a verejného obstarávania spoločnostiam z EÚ.Komisárka Malmströmová ju privítala ako „dôležitý míľnik“ medzi obchodnými partnermi. Dohoda nadobudne platnosť až po jej ratifikácii, ku ktorej by mohlo dôjsť do konca roka. Vietnam označil dohodu známu pod skratkou EVTFA za potenciálne veľmi prínosnú pre jeho ekonomiku. Odhaduje, že v dlhodobom časovom horizonte by mohla zvýšiť rast jeho hrubého domáceho produktu (HDP) o 15 %.K jej podpisu došlo po ďalšej významnej udalosti. V piatok (28.6.) uzavrela EÚ dohodu a obchodným blokom Mercosur z Južnej Ameriky.Vietnamská proexportne orientovaná ekonomika získa vďaka dohode otvorený prístup na európsky trh. Očakáva sa, že posilní vývoz svojich hlavných artiklov, ako sú textil, obuv, smartfóny a počítačové komponenty.Európskym krajinám zase umožní väčší prístup na vietnamský trh s 95 miliónmi obyvateľov a rýchlo rastúcou spotrebiteľskou triedou.Dohoda s EÚ zahŕňa aj pravidlá týkajúce sa pracovných práv a ochrany životného prostredia a duševného vlastníctva.EÚ sa však dostala pod paľbu kritiky, že nevyvíja dostatočný tlak na Vietnam, aby zlepšil ochranu ľudských práv.Komunistický štát uväznil v uplynulých rokoch desiatky aktivistov a minulý rok schválil návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý je podľa kritikov zameraný na umlčanie disentu.Vietnamskí aktivisti v otvorenom liste prezidentovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi a europoslancovi Berndovi Langeovi, predsedovi výboru pre medzinárodný obchod, vyzvali Úniu, aby presadzovala väčšiu politickú reformu vo Vietname pred schválením dohody v Európskom parlamente.Americká organizácia 88 Project, ktorá monitoruje ľudské práva uvádza, že vo vietnamských väzniciach je zatvorených 263 odporcov režimu, hoci vláda trvá na tom, že nemá politických väzňov.Najmä Nemecko sa v ostatných rokoch dostalo do sporu s Vietnamom v oblasti ľudských práv v súvislosti s údajným únosom Trinha Xuana Thanha, bývalého konateľa štátnej ropnej spoločnosti PetroVietnam, z Berlína v júli 2017 vietnamskí vládnymi agentmi. Následne ho vo Vietname odsúdili na doživotie za úplatky. Vietnam obvinenie z únosu popiera.