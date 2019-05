EÚ bude chrániť svoje firmy po aktivácii amerického zákona o Kube

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 2. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok upozornila, že Európska únia (EÚ) prijme, a to aj na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO), proti plnému uplatňovaniu amerického zákona, ktorý otvára cestu pre súdne spory v USA proti zahraničným firmám pôsobiacim na Kube.Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa v apríli oznámila, že od 2. mája umožní súdne procesy proti zahraničným firmám pôsobiacim na majetku, ktorý Kuba zobrala Američanom po revolúcii z roku 1959. Trump presadzuje ustanovenie takzvaného Helmsovho-Burtonovho zákona z roku 1996, ktorého účinnosť odkladali predošlé americké vlády každých šesť mesiacov.V praxi to znamená, že Američania s kubánskym pôvodom, ktorí sa stali americkými občanmi, môžu od štvrtku na amerických súdoch požadovať odškodnenie od kubánskej vlády alebo od súkromných zahraničných spoločností podnikajúcich na Kube za ich "" majetky. Môže sa to týkať spoločnosti, ktoré pôsobia v hoteloch, tabakových firmách, liehovaroch a iných majetkoch znárodnených po tom, ako sa na Kube dostal k moci Fidel Castro.Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová v tejto súvislosti uviedla, že EÚ považuje uplatňovanie jednostranných reštriktívnych opatrení "". "upozornila Mogheriniová a dodala, že odvtedy obe strany - bez prerušenia - rešpektovali tieto dohody.," opísala Mogheriniová situáciu z pohľadu EÚ.V polovici apríla EÚ spolu s Kanadou vyjadrili poľutovanie nad týmito plánmi USA a vyjadrili spoločné obavy, že majetkové spory budú prekážkou pre ich občanov, ktorí podnikajú na Kube. EÚ a Kanada sa zaviazali, že budú chrániť svoje firmy pred súdnymi procesmi v USA.Mogheriniová zároveň upozornila, že EÚ využijena riešenie dôsledkov uplatňovania Helmsovho-Burtonovho zákona, vrátane práva na blokovanie, ktoré má Únia v rámci WTO. Blokovacie právo zakazuje spoločnostiam z EÚ, aby dodržiavali určité americké sankcie, a umožňuje im vymáhať náhradu škôd vzniknutých týmito sankciami a zrušiť akékoľvek rozhodnutia cudzích súdov proti nim.Rozhodnutie Washingtonu je ranou pre snahy vlády v Havane pritiahnuť na ostrov zahraničné investície a podľa tlačovej agentúry AP je vnímané aj ako snaha o oslabenie kubánskej vlády a izolovanie venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý sa drží pri moci s pomocou iných krajín vrátane Kuby, Číny a Ruska.