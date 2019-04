EÚ bude mať systém registrov trestov o odsúdených cudzincoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Brusel 9. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok privítala správu, že členské krajiny (Rada EÚ) schválili jej návrh na vytvorenie Európskeho informačného systému registrov trestov o odsúdených štátnych príslušníkoch tretích krajín (ECRIS-TCN).Cieľom tohto centrálneho systému je zlepšiť výmenu informácií z registrov trestov týkajúcich sa odsúdených občanov z krajín mimo EÚ a osôb bez štátnej príslušnosti prostredníctvom už existujúceho Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS).Podľa vyjadrenia eurokomisárky pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věry Jourovej tento nový systém umožní orgánom presadzovania práva pomocou jednoduchého vyhľadávania v systéme ECRIS rýchlejšie a ľahšie nájsť štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí boli predtým odsúdení v EÚ.uviedla Jourová v správe pre médiá.Databáza bude dostupná online a zodpovedné orgány budú môcť vyhľadávať na základe nájdených záznamov: pri každom zázname sa určia členské štáty, z ktorých možno o konkrétnej fyzickej osobe získať úplné informácie z registrov trestov. Systém bude obsahovať len informácie o totožnosti - vrátane odtlačkov prstov a podoby tváre, ak je k dispozícii.Nový systém bude spravovať eu-LISA, čiže agentúra EÚ zodpovedná za riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.Komisia spresnila, že nový systém sa okrem používania na účely trestného konania môže použiť aj na iné povolené účely, napríklad na preverenie osôb na prácu s deťmi alebo na získanie povolenia na manipuláciu so strelnými zbraňami.Európsky parlament už nové pravidlá prijal a po odobrení Radou EÚ bude nový legislatívny návrh už v najbližších týždňoch zverejnený v úradnom vestníku EÚ. Po jeho zverejnení nadobudne platnosť vo všetkých členských štátoch Únie.Podľa EK prebiehajú rokovania aj o ďalších právnych predpisoch, ktoré by umožnili používanie databázy ECRIS-TCN aj pri žiadostiach o cestovné povolenie na vstup do EÚ (prostredníctvom systému ETIAS), pri posudzovaní žiadostí o víza (prostredníctvom vízového informačného systému) alebo pri vyšetrovaní podvodov. V takých prípadoch by boli dostupné len informácie o totožnosti osôb odsúdených za závažnú trestnú činnosť alebo terorizmus.V súčasnosti členské štáty využijú systém ECRIS (informácie o predchádzajúcich odsúdeniach za trestné činy osôb s občianstvom EÚ) približne tri miliónkrát ročne.(spravodajca TASR Jaromír Novak)