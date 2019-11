EÚ bude udeľovať Cenu Jána Amosa Komenského

Ján Amos Komenský. Foto: TASR/reprodukcia Foto: TASR/reprodukcia

Brusel 6. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že od roku 2020 bude udeľovať novú európsku cenu - Cenu Jána Amosa Komenského za kvalitné vzdelávanie o Európskej únii.Nová cena sa bude udeľovať stredným školám v členských krajinách Únie, ktoré budú predstavovať svojim žiakom prácu Európskej únie inovatívnym a stimulujúcim spôsobom.Cena J.A. Komenského má na európskej úrovni oceniť prácu pedagógov z každého členského štátu a zdôrazní význam výučby a učenia sa o Európskej únii od útleho veku. Predstaví inšpiratívne vyučovacie metódy, ktoré zapájajú žiakov do učenia sa o EÚ, a pomôže tieto osvedčené postupy šíriť.K dispozícii bude až 28 cien v hodnote po 8000 eur, každá pre jeden členský štát EÚ.Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v tejto súvislosti uviedol, že sú potrebné opatrenia na zlepšenie znalostí a porozumenia občanov o Európskej únii.opísal situáciu komisár.Výzva Európskej komisie je otvorená pre všetky stredné školy so sídlom v krajinách Európskej únie - nie pre jednotlivých učiteľov. Uzávierka prihlášok je 6. februára 2020 o 17.00 h SEČ.Školy, ktoré majú záujem zapojiť sa do súťaže o novú cenu, môžu podať prihlášku iba prostredníctvom nasledovnej webovej stránky: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/janamos2019.Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ, britské stredné školy prestanú mať nárok na udelenie tejto ceny - a v takom prípade bude udelených len 27 cien, pričom ich finančná hodnota zostane nezmenená (8000 eur).