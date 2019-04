EÚ by mala v máji schváliť predĺženie programu Východného partnerstva

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 5. apríla (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ a šiestich postsovietskych republík by sa mali budúci mesiac stretnúť, aby predĺžili program Východného partnerstva. V piatok o tom informovala spravodajská stanica Slobodná Európa (RFE/RL).Cieľom Východného partnerstva je povzbudiť Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu, aby napredovali v reformnom úsilí výmenou za bližšie vzťahy s Úniou a rôzne ekonomické výhody.Počas stretnutia, ktoré by sa malo konať v Bruseli 13. mája pri príležitosti 10. výročia založenia programu, by sa ministri mali zaviazať k "rozvoju agendy Východného partnerstva po roku 2020".V pracovnej verzii spoločného vyhlásenia, ktoré bolo RFE/RL sprístupnené, sa uvádza, že členské štáty budú naďalej úzko spolupracovať na tom, aby mali ich občania "maximálny úžitok a všetky prínosy vzrastajúcej prosperity, demokracie, stability a bezpečnosti, ktoré z takéhoto partnerstva vyplávajú".Návrh spoločného vyhlásenia sa bude pravdepodobne ešte upravovať, avšak zdroje z prostredia Únie pre RFE/RL prezradili, že nebude obsahovať žiadne priame prísľuby budúceho členstva a v texte sa neobjaví ani zmienka o Rusku.Moskva v minulosti už niekoľkokrát vyhlásila, že užšie ekonomické vzťahy medzi EÚ a hlavnými obchodnými partnermi Ruska v rámci Východného partnerstva považuje za ohrozovanie svojich záujmov.