EÚ chce zdvojnásobiť finančnú pomoc Ukrajine. Ak lídri návrh schvália, miliardou eur podporia Zelenského armádu

11.3.2022 (Webnoviny.sk) - Európski lídri budú v piatok hlasovať o zdvojnásobení finančnej podpory pre Ukrajinské ozbrojené sily. Informuje o tom spravodajský portál CNN, citujúc šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella Borrell to prezradil novinárom pred druhým dňom samitu lídrov Európskej únie (EÚ), ktorý sa koná vo francúzskom Versailles. Ak návrh schvália, zvýši to finančnú podporu bloku ukrajinskej armáde na miliardu eur."Každému je podľa neho úplne jasné, že Európa musí zvýšiť svoju vojenskú podporu Ukrajine, aby ďalej pokračovala v tlaku na Rusko, takže to bude ďalších 500-miliónov eur," vyjadril sa.Rada Európskej únie 28. februára súhlasila, že pomôže s financovaním Ukrajinských ozbrojených síl, a vôbec po prvý raz aj vrátane smrtiaceho vybavenia.