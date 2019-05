EÚ kritizuje Turecko za úpadok v oblasti základných ľudských práv

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 29. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu uviedla, že Turecko sa naďalej odkláňa od Európskej únie i jej hodnôt, a preto nevidí dôvod na odblokovanie rokovaní o pristúpení krajiny k eurobloku. Napísala o tom agentúra AP.Najvyšší výkonný orgán EÚ vo svojej správe týkajúcej sa perspektívy tureckého členstva v Únii kritizovalEurópska dvadsaťosmička sa vlani dohodla, že s Tureckom by sa nemali otvárať ani uzatvárať žiadne nové prístupové rokovacie kapitoly. Podľa zmienenej správyTurecko a EÚ začali prístupové rozhovory v roku 2005, v posledných rokoch však uviazli na mŕtvom bode. K otvoreniu nových rokovacích kapitol došlo naposledy v júni 2016.Niektoré členské krajiny EÚ sa stavajú proti prijatiu tejto rozľahlej, relatívne chudobnej a prevažne moslimskej krajiny do Únie. Najmä Nemecko by v otázke členstva Turecka uprednostnilo alternatívny druh "privilegovaného partnerstva".Námestník tureckého ministra zahraničných vecí Faruk Kaymakci uviedol, že správa EK o súčasnej situácii v Turecku obsahuje, ktorú podľa neho nie je možné akceptovať.Kaymakci, ktorého vyjadrenie priniesla turecká tlačová agentúra Anadolu, zároveň poprel tvrdenia, že Turecko sa od Európskej únie odkláňa.