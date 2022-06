EÚ má aktualizovaný a najmä prísnejší kódex postupov proti šíreniu dezinformácií

Ako uvádza Európska komisia (EK) v tlačovej správe, kódex je dôležitým krokom k transparentnejšiemu, bezpečnejšiemu a dôveryhodnejšiemu online prostrediu a stanovuje množstvo konkrétnych záväzkov, ktoré musia platformy, ako aj celé odvetvie dodržať v boji proti dezinformáciám.

Ako súčasť vojenskej agresie

Sú istou formou útoku

Boj proti dezinformáciám

16.6.2022 (Webnoviny.sk) -Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti poukázala na to, že nový kódex proti dezinformáciám prichádza v čase, „keď Rusko zneužíva dezinformácie ako súčasť vojenskej agresie voči Ukrajine, ale aj v čase iných početných útokov na demokraciu“.„Vďaka nemu dnes plníme veľmi dôležité záväzky na zníženie vplyvu dezinformácií na internete a využívame ďaleko spoľahlivejšie nástroje na meranie plnenia týchto záväzkov EÚ vo všetkých jej krajinách a úradných jazykoch. Lepšie nástroje na označenie dezinformácií a pochopenie toho, čo vidia na obrazovke, majú aj samotní používatelia. Novým kódexom sa zároveň zníži finančná podpora poskytovaná šíriteľom dezinformácií a zjednoduší prístup výskumných pracovníkov k údajom platforiem,“ vysvetlila.„Dezinformácie sú istou formou útoku na náš digitálny priestor, ktorý jednoznačne ovplyvňuje náš každodenný život. Online platformy musia zakročiť ráznejšie, najmä pokiaľ ide o financovanie dezinformácií. Rozširovanie dezinformácií nesmie nikomu vyniesť jediné euro. Zvýšiť dôveryhodnosť kódexu postupov pomôže jeho súčinnosť s aktom o digitálnych službách, najmä pokiaľ ide o výšku odrádzajúcich sankcií. Veľmi veľké platformy, ktoré kódex opakovane porušujú a neuplatňujú opatrenia na zníženie rizika, môžu dostať pokutu až do výšky 6 % ich celkového globálneho obratu,“ povedal zas eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton Prísnejší kódex postupov je spolu s nedávno schváleným aktom o digitálnych službách a pripravovanými právnymi predpismi o transparentnosti a cielení politickej reklamy základnou súčasťou súboru nástrojov EK na boj proti šíreniu dezinformácií v EÚ.Signatármi sú spoločnosti Meta Microsoft , ale aj iné subjekty, ako sú menšie alebo špecializované platformy, zástupcovia odvetvia online reklamy, reklamné technologické spoločnosti, overovatelia faktov, zástupcovia občianskej spoločnosti alebo tí, ktorí ponúkajú špecifické odborné znalosti a riešenia na boj proti dezinformáciám.Nový kódex obsahuje záväzky, ako sú širšia účasť, krátenie finančnej podpory pre šíriteľov dezinformácií, zablokovaním príjmov z reklamy, doplnenie nových foriem manipulatívneho správania (falošné účty či deepfakes šíriace dezinformácie, pozn. red.), lepšie nástroje pre boj proti dezinformáciám, rozšírenie overovania faktov vo všetkých štátoch EÚ a ich úradných jazykoch a zaručenie spravodlivého odmeňovania overovateľov, zabezpečenie transparentnosti politickej reklamy, viac podpory pre výskumníkov zlepšením ich prístupu k údajom platforiem, posudzovanie vplyvu kódu a zriadenie centra a pracovnej skupiny pre transparentnosť.Cieľom kódexu je v neposlednom rade aj to, aby sa stal uznávaným kódexom správania v zmysle ustanovení aktu o digitálnych službách a pomohol veľmi veľkým online platformám zmierniť riziká vyplývajúce z dezinformácií, prízvukuje EK.