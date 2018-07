EÚ má väčšie problémy, ako je migrácia, tvrdí europoslankyňa Beňová

Na archívnej snímke Monika Beňová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg/Bratislava 29. júla (TASR) – Oveľa väčším problémom EÚ ako migrácia je to, že sa nevie nájsť zhoda na smerovaní sociálnej politiky. Pre TASR to uviedla počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD).Za problém považuje aj to, že sa nedokážu v rámci EÚ prijať rýchle riešenia pre ochranu životného prostredia či zhodnúť sa na spôsobe, akým by do budúcnosti mali spolupracovať spravodajské a informačné služby v boji proti terorizmu.zdôraznila.Európskym lídrom radí, aby sa snažili nájsť riešenie ako podporiť tie krajiny, odkiaľ prichádza najviac žiadateľov o azyl alebo ekonomických utečencov, a aby sa im priamo v ich krajine usilovali vytvoriť priestor na taký život, aby odtiaľ neodchádzali.zdôraznila.Ako ďalej uviedla, summity by podľa nej mali byť lepšie pripravené, pričom očakávania by nemali byť dopredu prezentované príliš pozitívne, pretože potomV otázke obchodnej dohody so Spojenými štátmi americkými je podľa Beňovej úplne evidentné, že pri nej EÚ momentálne ťahá za kratší koniec.ozrejmila.V otázke brexitu je podľa Beňovej úlohou EÚ presadzovať korektné vzťahy medzi Veľkou Britániou a EÚ a aby sa recipročne chránili práva občanov.uzavrela.