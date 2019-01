EÚ možno ukončí operáciu Sophia pre neochotu Talianska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 23. januára (TASR) - Európska únia možno zruší Operáciu Sophia zameranú na boj proti prevádzačom ľudí cez Stredozemné more, ak ju Taliansko nebude podporovať. Podľa agentúry DPA to v stredu uviedli nemenované zdroje blízke vysokej predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci Federice Mogheriniovej.uviedli zdroje.Taliansky minister vnútra Matteo Salvini predtým pre štátnu televíziu RAI uviedol, že Taliansko nesúhlasí s prevádzkovými predpismi Sophie, podľa ktorých sú všetci migranti vyzdvihnutí na mori prevážaní výlučne do Talianska.povedal Salvini.Svoju účasť na operácii Sophia, v rámci ktorej Európska únia nasadila lode námorných síl na boj proti prevádzačom ľudí cez Stredozemné more, pozastavilo v utorok aj Nemecko. Svoje rozhodnutie podľa DPA zdôvodnilo neochotou talianskej vlády pokračovať v prijímaní migrantov zachránených v Stredozemnom mori.Súčasný mandát operácie Sophia sa skončí 31. marca. Podľa webovej stránky misie má Sophia momentálne k dispozícii tri lode, ktoré zabezpečilo Taliansko, Španielsko a Nemecko, ako aj päť lietadiel alebo vrtuľníkov, ktoré dali k dispozícii Poľsko, Španielsko, Holandsko a Taliansko.