EÚ napomína Slovensko pre podmienky zamestnávania pracovníkov z tretích krajín, v ich lákaní sme však pasívny

29.3.2024 (SITA.sk) - Európska únia napomína Slovensko pre podmienky zamestnávania pracovníkov z tretích krajín. Ako informoval portál Biztweet, ministerstvo práce ich lákanie nepripravuje.Ako portál píše, kým iné krajiny EÚ bojujú o pracovnú silu z tretích krajín, Slovensko sa spolieha na status quo. Európska komisia vyzvala Slovensko, aby v plnej miere transponovalo ustanovenia smernice o sezónnych pracovníkoch a začala konanie o porušení povinnosti zaslaním listu, v ktorom kritizuje úplné netransponovanie smernice o sezónnych pracovníkoch.Ako portál Biztweet vysvetľuje, cieľom smernice je zabezpečenie spravodlivých a transparentných pravidiel pre prijímanie sezónnych pracovníkov z krajín mimo EÚ so zárukou dôstojných podmienok pre prácu a život, rovnakých práv a ochrany pred vykorisťovaním. Táto smernica a jej dodržiavanie je predpokladom na prilákanie pracovníkov na sezónnu prácu do EÚ.Ako portál upozornil, Európska komisia sa však domnieva, že Slovensko niektoré povinnosti zo smernice transponovalo nesprávne, a preto posiela formálnu výzvu na nápravu.„Štát má dva mesiace na to, aby odpovedal a vyriešil nedostatky, na ktoré upozornila Komisia. V prípade neposkytnutia uspokojivej odpovede sa Európska komisia môže rozhodnúť zaslať im odôvodnené stanovisko, ktoré je predzvesťou sankcií," informoval portál s tým, že na infringement reagovalo aj ministerstvo práce, a to slovami, že aktuálne posudzujú výhrady Európskej komisie a svoje stanovisko zašlú následne gestorovi ministerstva vnútra.Rezort práce sa pre Biztweet ďalej vyjadril, že podľa sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov do roku 2030 je sezónne zamestnávanie základným predpokladom pre rozvoj poľnohospodárskej prvovýroby, cestovného ruchu, gastronómie a stavebníctva.Podľa portálu sa s nedostatkom pracovníkom pre vybrané odbory trápia všetky štáty EÚ a pripravujú kampane na prilákanie pracovníkov. Pristupujú k tomu aj okolité krajiny ako Česko a Poľsko. Slovensko je pasívne a rezort práce informoval, že v súčasnosti nepripravuje žiadne projekty zamerané na prilákanie sezónnych zamestnancov z tretích krajín.„Dávame do pozornosti existenciu medzirezortnej pracovnej skupiny pre koordináciu zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorá bola zriadená s cieľom koordinácie prípravy opatrení zameraných tak na reguláciu a kontrolu zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj opatrení na získavanie vhodných zamestnancov z tretích krajín v súlade s potrebami slovenského trhu práce,” uviedlo ministerstvo práce pre Biztweet.Portál ďalej spresnil, že v súčasnosti je nahlásených viac ako 80-tisíc voľných pracovných miest, pričom zamestnávateľ pri nahlasovaní voľného miesta uvádza aj to, či je miesto vhodné aj pre štátneho príslušníka tretej krajiny.„Zamestnávatelia vo väčšine prípadov túto možnosť označia pre prípad, ak by sa miesto nepodarilo obsadiť občanom Slovenska," vysvetlil Beztweet a dodal, že ministerstvo práce tvrdí, že so zamestnávateľmi je pri obsadzovaní voľných miest úzka spolupráca prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.Prieskumy medzi podnikateľmi však podľa portálu ukazujú, že je obťažné nájsť zamestnanca z tretej krajiny, a to je dôvodom, prečo pre nedostatok pracovnej sily škrtajú investičné plány.„Po najímaní pracovníkov z tretích krajín volá agrosektor, služby, stavebníctvo, potravinárstvo, či automobilky," uzavrel Biztweet.