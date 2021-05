EÚ nesúhlasí s návrhom USA na zrušenie patentov pri výrobe vakcín, podľa Michela by to nič nevyriešilo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.5.2021 (Webnoviny.sk) - Lídri Európskej únie odmietli výzvu USA na zrušenie patentovej ochrany pri výrobe vakcín proti ochoreniu COVID-19 s tvrdením, že takýto krok by z krátkodobého ani zo strednodobého hľadiska nevyriešil problém nedostatku očkovacích látok.Namiesto toho vyzvali Washington, aby zrušil obmedzenia pri exporte vakcín. „Nemyslíme si, že z krátkodobého hľadiska je to čarovný prútik," povedal v sobotu predseda Európskej rady Charles Michel počas druhého dňa summitu EÚ v portugalskom meste Porto.„Vyzývame všetkých partnerov, aby podporili export vakcín," uviedol Michel. Kým Washington obmedzuje vývoz očkovacích látok vyrobených v USA, aby najprv mohli zaočkovať americké obyvateľstvo, Európska únia sa stala hlavným poskytovateľom vakcín a umožnila export približne rovnakého počtu dávok, aký ponechala pre 446-miliónovú populáciu bloku.EÚ medzi členské štáty distribuovala zhruba 200 miliónov dávok vakcín a zároveň približne rovnaký objem dávok očkovacích látok sa z únie exportoval do takmer 90 štátov mimo únie.