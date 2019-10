EÚ odmietla Johnsonovu žiadosť o rozhovory, podľa nej nie je o čom

Britský premiér Boris Johnson, archívna foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) odmietla žiadosť britského premiéra Borisa Johnsona o intenzívne rokovania o brexite počas tohto víkendu. Podľa zdrojov z EÚ totiž momentálne nie je o čom rokovať, keďže Johnson trvá na vytvorení colnej hranice na írskom ostrove.Informoval o tom v sobotu denník Guardian, podľa ktorého odmietnutie navrhovaných rokovaní ohrozuje realizáciu Johnsonovho brexitového plánu.Hlavný britský vyjednávač pre brexit David Frost ani členovia jeho tímu nedokázali v piatok v Bruseli presvedčiť svojich kolegov z EÚ, že majú mandát na to, aby mohli dosiahnuť kompromisné riešenia sporných otázok.Ide o otázky, ktoré EÚ považuje za hlavné nedostatky brexitového plánu Borisa Johnsona. Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier sa vo štvrtok vyjadril, že Londýn potrebujeHovorkyňa Európskej komisie uviedla, že k ďalším rokovaniam oboch strán by malo prísť v pondelok. Britská strana by pritom mala zodpovedať mnohé otázky právneho charakteru, ktoré jej predložila EÚ, a predstaviť podrobnosti svojich návrhov.Podľa hovorkyne EK sa návrhy britskej strany v predloženej podobe nemôžu stať základom pre uzavretie dohody o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ.Za tejto situácie Únia Johnsonovu žiadosť o rozhovory počas tohto víkendu odmietla, podľa zdrojov z EÚ totiž žiadne skutočné rokovania, ktoré by mohli viesť k nejakému pokroku, zatiaľ prebiehať nemôžu. Brusel preto nechce takéto rokovania ani predstierať.Hovorca britskej vlády označil návrhy, ktoré tento týždeň Londýn predložil EÚ, za. Potvrdil tiež, že o návrhoch sa bude ďalej rokovať v pondelok. Zopakoval však, že nová dohoda o brexite nebude možná, ak bude EÚ trvať na spornom ustanovení takzvanej írskej poistky, ktorá má zabrániť obnoveniu tvrdej hranice medzi oboma časťami írskeho ostrova.Podľa Johnsonovho plánu by mala Veľká Británia opustiť colnú úniu EÚ 31. októbra. Anglicko, Wales a Škótsko by potom mali dosiahnuť obchodnú dohodu s EÚ do konca roku 2020. Severné Írsko by taktiež opustilo colnú úniu EÚ, ale ďalšie štyri roky by bolo naďalej viazané smernicami jednotného trhu, čo sa týka poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov a priemyselného tovaru. Potom by sa Severné Írsko rozhodlo, či sa chce aj ďalej riadiť pravidlami EÚ, alebo sa vytvorí tvrdá hranica.