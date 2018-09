EÚ poskytne 138 miliónov eur pre región Čadského jazera

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Brusel 3. septembra (TASR) - Európska únia poskytne 138 miliónov eur na pomoc zraniteľným komunitám v Čade, Kamerune, Nigérii a Nigeri, teda africkým krajinám v tzv. regióne Čadského jazera. Oznámila to v pondelok Európska komisia (EK).Humanitárna kríza v povodí jazera Čad, ktorá postihuje časti uvedených štyroch štátov, sa zhoršila v dôsledku dlhotrvajúceho násilia, neistoty a zhoršovania stavu životného prostredia.Nové finančné prostriedky sú určené pre najzraniteľnejšie spoločenstvá v tejto oblasti a spájajú v sebe humanitárnu a rozvojovú pomoc. Vyčlenená suma je súčasťou celkového balíka pomoci EÚ pre tento región v hodnote 232 miliónov eur.Jej poskytnutie oznámil v pondelok eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízový manažment Christos Stylianidis na konferencii o regióne Čadského jazera v Berlíne.Komisár zdôraznil, že okrem humanitárnej pomoci treba tomuto regiónu pomôcť aj pri prechode z konfliktov do mierového obdobia. Nová finančná pomoc bude nasmerovaná do sociálnych služieb a odstraňovania príčin chudoby, na opatrenia proti zhoršovaniu životného prostredia a na zmiernenie účinkov zmeny klímy. Časť z vyčlenenej sumy podporí niektoré z existujúcich programov v severovýchodnej Nigérii v oblasti vzdelávania dievčat, reintegrácie či zdravotných služieb.Nový finančný balík je súčasťou stratégie EÚ na lepšie prepojenie humanitárnej a rozvojovej podpory, pričom Nigéria a Čad sú v tomto úsilí vnímané ako pilotné krajiny. V rokoch 2014 až 2017 poskytla EÚ tomuto regiónu približne 700 miliónov eur vo forme humanitárnej pomoci a rozvojovej pomoci.