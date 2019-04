EÚ potrebuje silné hranice a reformu v akcieschopnosti, tvrdí Š.Kuffa

Štefan Kuffa, archívna snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kežmarok 29. apríla (TASR) – Politická strana Kresťanská demokracia – Život a prosperita (KDŽP) sa chce v Európskom parlamente (EP) venovať predovšetkým oblastiam byrokracie, regulácie života ľudí i suverenite národov v otázkach kultúry a etiky. Potvrdil to v predvolebnom rozhovore pre TASR líder strany Štefan Kuffa, pričom skonštatoval, že Európska únia potrebuje mať silné hranice, a tiež potrebuje reformu v akcieschopnosti.Ak EÚ prináša mier, prosperitu a voľný pohyb, tak pozitíva z toho cíti Slovensko. Negatíva sú, ak EÚ presadzuje regulácie, ktoré sťažujú podnikanie, bežný život a presadzuje dekadentné ideológie v rozpore s vôľou národov.V Európskom parlamente je množstvo kvalitných právnikov a ekonómov. To, čo treba posilniť, je hlas tých, ktorí nechcú EÚ rozbiť, ale vrátiť ju jej pôvodnému významu. Chcem, aby Európa nebola prebyrokratizovaná, nechcela regulovať každú oblasť života a nenarúšala suverenitu národov v otázkach kultúry a etiky. V týchto oblastiach by som sa angažoval najviac.EÚ stráca rešpekt dovnútra aj navonok. EÚ nepotrebuje mať tri parlamenty, ale potrebuje silné hranice. Potrebuje čo najmenej byrokratov a čo najmenej regulácií. EÚ sa centralizuje v oblastiach, ktoré netreba a zlyháva tam, kde by mala konať, ako ochrana vonkajších hraníc. Takže EÚ potrebuje reformu v akcieschopnosti.Nikto nevie, čo to jadro Únie znamená. EÚ najskôr potrebuje ukázať, že existuje ako veľmoc. Potrebuje ochrániť hranice, mať silnú zahraničnú politiku, spoločnú európsku armádu. Následne EÚ nemôže na seba preberať kompetencie národných štátov, ktoré sú v ich výlučných právomociach.Pretože ľudia nevnímajú európsku politiku ako niečo, čo sa ich dotýka. Je to dôsledok prebyrokratizácie EÚ. Politici v Bruseli sa vzdialili ľuďom, presadzujú politiky, ktoré sú v rozpore s vôľou ľudu. Voliči rezignovali a nevidia zmysel byť aktívni. KDŽP počas kampane ľuďom vysvetľuje, že EÚ vie slúžiť k dobru, ale aj k zlu. Preto treba ísť voliť, pretože cez smernice nám vie toto zlo priamo nariaďovať.Najväčšie pozitívum je mier, vzájomný obchod, slobodné cestovanie. Je zlé, ak sa prezentuje, že najväčším pozitívom sú eurofondy. Tie sa, naopak, stali zdrojom systémovej korupcie a EÚ nepomohli tak, ako sa vo všeobecnosti prezentuje.