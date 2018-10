EÚ predĺžila clá na oceľové rúry z Ruska a Ukrajiny

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jozef Ďurník Foto: TASR - Jozef Ďurník

Brusel 3. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že v dôsledku vyšetrovania situácie na európskom trhu sa rozhodla, že existujúce antidumpingové opatrenia týkajúce sa ruských a ukrajinských dovozov bezšvíkových rúr a rúrok z ocele, by mali zostať v platnosti na ďalších päť rokov.Exekutíva EÚ spresnila, že týmto opatrením by sa mali zabezpečiť spravodlivé podmienky pre výrobcov ocele z členských krajín EÚ.Súčasné clá sa pohybujú na úrovni od 24,1 % do 35,8 % pre dovozy z Ruska a pre dovozy z Ukrajiny platia clá v rozsahu 12,3 % až 25,7 %.Komisia zdôraznila, že toto rozhodnutie je ďalším príkladom záväzkov vytvoriť rovnaké podmienky pre oceliarsky priemysel EÚ, čomu napomáha súbor 52 opatrení na ochranu obchodu, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na výrobky z ocele a železa.Vyšetrovanie eurokomisie na preskúmanie antidumpingových opatrení sa uskutočnilo na žiadosť Európskej asociácie oceľových rúr (ESTA). Vyšetrovanie ukázalo, že v predchádzajúcom období obe krajiny, Rusko aj Ukrajina, pokračovali v dumpingu - viac ako 30 % v prípade Ruska a vyše 20 % v prípade Ukrajiny. Komisia zdôraznila, že ak by protidumpingové opatrenia zrušila, je vysoko pravdepodobné, že značné množstvá dumpingových ruských a ukrajinských produktov by boli opäť zamerané na trh EÚ, čo by ohrozilo výrobcov rúr a rúrok v EÚ. Najviac by boli zasiahnutí výrobcovia z Českej republiky, Francúzska, Nemecka a Talianska.Rozhodnutie EK vedie k udržaniu pracovných miest v priemyselnom odvetví, ktoré dnes zamestnáva viac ako 13.000 Európanov.(spravodajca TASR Jaromír Novak)