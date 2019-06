EÚ predĺžila hospodárske sankcie voči Rusku o šesť mesiacov

Na archívnej snímke Vladimír Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Medzi hospodárske sankcie, ktoré sa týmto rozhodnutím predĺžili, patrí:



- obmedzenie prístupu na primárne a sekundárne kapitálové trhy EÚ pre päť veľkých ruských finančných inštitúcií s väčšinovým štátnym podielom a pre ich pobočky mimo EÚ, v ktorých majú väčšinový podiel, ako aj pre tri veľké ruské energetické spoločnosti a tri spoločnosti pôsobiace v oblasti zbrojárskeho priemyslu;



- zákaz vývozu a dovozu v oblasti obchodu so zbraňami;



- zákaz vývozu položiek s dvojakým použitím na vojenské účely alebo pre vojenských koncových užívateľov v Rusku;



- obmedzenie prístupu Ruska k určitým citlivým technológiám a službám, ktoré sa môžu použiť na ťažbu a prieskum ropy.



Okrem uvedených hospodárskych sankcií bolo v súvislosti s krízou na Ukrajine zavedených aj viacero opatrení EÚ, okrem iného:



- cielené individuálne reštriktívne opatrenia, najmä zákaz vydávania víz a zmrazenie aktív – aktuálne voči 170 osobám a 44 subjektom – do 15. septembra 2019;



- reštriktívne opatrenia v súvislosti s protiprávnou anexiou Krymu a Sevastopola, ktoré sú obmedzené na územie Krymu a Sevastopola a ktoré sú účinné do 23. júna 2020.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 27. júna (TASR) - Rada Európskej únie predĺžila vo štvrtok hospodárske sankcie týkajúce sa určitých odvetví ruského hospodárstva do 31. januára 2020. Informovala o tom na svojej internetovej stránke.Toto rozhodnutie nadväzuje na aktuálne informácie, ktoré Európskej rade na zasadnutí 20. – 21. júna 2019 poskytli nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron v súvislosti s plnením dohôd z Minska, s ktorým je rozhodnutie o zachovaní sankcií spojené.Európska rada v nadväznosti na tieto informácie vyzvala na urýchlené obnovenie rokovaní v záujme vykonávania dohôd z Minska a na prijatie opatrení zameraných na obnovenie dôvery medzi stranami. Lídri EÚ v tejto súvislosti jednomyseľne schválili zachovanie hospodárskych sankcií voči Rusku. Rada Európskej únie vo štvrtok toto rozhodnutie sformalizovala písomným postupom.Tieto opatrenia sa zameriavajú na sektor financií, energetiky a obrany, ako aj na oblasť tovaru s dvojakým použitím. Opatrenia sa pôvodne zaviedli 31. júla 2014 na obdobie jedného roka v reakcii na konanie Ruska destabilizujúce situáciu na Ukrajine a v septembri 2014 sa posilnili.Trvanie hospodárskych sankcií spojila Európska rada 19. marca 2015 s úplným vykonaním dohôd z Minska, ktoré sa malo uskutočniť do 31. decembra 2015. Keďže sa tak však nestalo, sankcie ostali v platnosti.