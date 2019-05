EÚ predĺžila platnosť sankcií voči sýrskemu režimu o jeden rok

EÚ, ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 17. mája (TASR) - Rada Európskej únie predĺžila v piatok platnosť reštriktívnych opatrení EÚ voči sýrskemu režimu do 1. júna 2020.Vzhľadom na to, že represie voči sýrskemu obyvateľstvu pokračujú, EÚ sa v súlade so svojou stratégiou pre Sýriu rozhodla ponechať v platnosti reštriktívne opatrenia voči sýrskemu režimu a jeho podporovateľom. Rada to uviedla v tlačovej správe.Rada tiež vypustila zo zoznamu päť zosnulých osôb, ako aj jeden subjekt, ktorý už neexistuje, a jeden subjekt, voči ktorému už neexistujú dôvody na uplatňovanie reštriktívnych opatrení. Zoznam v súčasnosti zahŕňa 270 osôb a 70 subjektov, na ktoré sa vzťahuje zákaz cestovania a zmrazenie aktív, keďže sú zodpovedné za násilné represie voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii, majú z režimu prospech alebo ho podporujú alebo sú s takýmito osobami a subjektmi spojené.V súčasnosti platné sankcie voči Sýrii zahŕňajú okrem iného ropné embargo, obmedzenie určitých investícií, zmrazenie aktív sýrskej centrálnej banky v EÚ, obmedzenia vývozu zariadení a technológií, ktoré by sa mohli použiť na vnútornú represiu, ako aj zariadení a technológií určených na sledovanie či odpočúvanie internetovej alebo telefonickej komunikácie.EÚ je naďalej odhodlaná nájsť trvalé a dôveryhodné politické riešenie konfliktu v Sýrii, ako sa vymedzuje v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2254 a v Ženevskom komuniké z roku 2012.