EÚ predĺžila sankcie voči Rusku o ďalších šesť mesiacov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 13. septembra (TASR) - Európska únia vo štvrtok o ďalších šesť mesiacov predĺžila sankcie proti ruským úradníkom, poslancom a vojenským dôstojníkom, ktorých Brusel viní zo zasahovania do vnútorných záležitostí Ukrajiny.Predstavitelia Rady EÚ potvrdili, že sankcie v podobe zmrazenia majetku a zákazu vycestovania do krajín EÚ budú predĺžené do 15. marca 2019. Dôvodom predĺženia reštrikčných opatrení, ktoré sa týkajú 155 fyzických osôb a 44 právnych subjektov, je, že nedošlo k odstráneniu dôvodov, ktoré viedli k zavedeniu sankcií.Osoby a organizácie na "čiernom zozname" EÚ, medzi ktorými sú aj osoby žijúce na Kryme, čelia obvineniu z aktivít, ktoré "podkopávajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny".EÚ uložila sankcie proti Rusku po tom, ako v roku 2014 došlo k nelegálnej anexii Krymského polostrova. Únia odmieta uznať ruskú vládu nad Krymom. EÚ okrem toho zaviedla aj ekonomické sankcie voči Rusku zamerané na konkrétne sektory ruskej ekonomiky. Tie sú v platnosti do 31. januára 2019.