EÚ: Predpokladané víťazstvo konzervetívcov vnesie jasno do brexitu

Na snímke vlajky Európskej únie vejú pred sídlom Európskej únie v Bruseli 16. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 13. decembra (TASR) - Európski lídri vo štvrtok privítali, že očakávané volebné víťazstvo Borisa Johnsona v britských parlamentných voľbách vnáša jasno do odchodu Británie z EÚ. Uviedli súčasne, že dosiahnuť do konca roku 2020 obchodnú dohodu medzi EÚ a Britániou bude náročné.Z exit pollov zverejnených po zavretí volebných miestností v Británii vyplýva, že Johnsonova Konzervatívna strana by mohla mať v 650-člennom britskom parlamente väčšinu o 86 kresiel." povedal švédsky premiér Stefan Löfven novinárom v Bruseli vo štvrtok po prvom dni summitu EÚ.Dodal, že tento výsledok súčasne zrejme znamená, že "sa s naším rozchodom pohneme vpred". Dodal, že "teraz máme 11 mesiacov na rokovanie o budúcej obchodnej dohode", pričom upozornil, že "je to veľmi krátky čas."Lídri EÚ v piatok prediskutujú mandát, ktorý bude mať Európska komisia pre rokovania o budúcich vzťahoch s Britániou po brexite, ktorý sa teraz očakáva na konci januára, s prechodným obdobím do konca roku 2020." uviedla pred novinármi francúzska ministerka pre európske záležitosti Amélie de Montchalin.", uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.Nemenovaní predstavitelia EÚ však podľa Reuters varovali, že dosiahnuť obchodnú dohodu s Britániou za menej ako 12 mesiacov bude veľmi ťažké. Kým sa obchodné dohody EÚ dojednajú a nadobudnú platnosť, trvá to roky, uviedol zdroj.Británia a EÚ musia rokovať o obchodnej dohode do konca roku 2020, pretože v tom čase sa končí prechodné obdobie na odchod Británie zo spoločného trhu.Bez novej dohody by sa obchodné vzťahy medzi Londýnom a jeho najväčším obchodným partnerom - EÚ - mohli riadiť zásadami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).