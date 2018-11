EÚ prijme protiopatrenia, ak USA zavedú clá na autá z Európy

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 14. novembra (TASR) - Ak Spojené štáty zavedú clá na dovoz áut z Európskej únie (EÚ), Brusel na to zareaguje a prijme odvetné opatrenia. Uviedla to pre nemecký týždenník Die Zeit eurokomisárka Cecilia Malmströmová.povedala Malmströmová a dodala, že zoznam môže zahŕňať autá, poľnohospodárske výrobky a stroje.Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker začiatkom týždňa upozornil, že sa v júli na stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone dohodol na odklade ciel pre autá z EÚ, kým obe strany pracujú na návrhu o znížení doterajších ciel a necolných prekážok pri dovoze priemyselných tovarov do EÚ a USA.Podľa Junckera sa tak Únii síce podarilo vyhnúť sa clám na autá, ale len do konca roka, keďže americký minister obchodu Wilbur Ross skúma vplyv dovozu áut z Európy na "národnú bezpečnosť" USA. Oznámenie o clách na autá aj z EÚ by tak mohlo prísť kedykoľvek pred začiatkom budúceho roka.