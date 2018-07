EÚ rozširuje program Galileo s najpresnejším lokalizačným systémom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kourou 25. júla (TASR) - Už len niekoľko hodín zostáva do štartu rakety Ariane-5, ktorá má z európskeho kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane vyniesť na orbitu ďalšie štyri satelity systému Galileo. Ten sa tak rozrastie na 26 družíc a bude schopný poskytovať najpresnejšie lokalizačné a dátové služby takmer 400 miliónom používateľom na celom svete.Štart nosnej rakety je naplánovaný na 08.25 h miestneho času (13.25 h SELČ). Po troch hodinách a 36 minútach riadeného letu by malo dôjsť k odpojeniu prvej dvojice družíc (č. 23 a 24) a o 20 minút k odpojeniu druhého páru (č. 25 a 26). Každá z družíc váži približne 738 kilogramov.Systém Galileo v súčasnosti poskytuje tri typy služieb založených na satelitnej navigácii.Galileo Open Service je voľne dostupná služba na určovanie polohy a času a na navigáciu. Služba určovania času je v porovnaní s inými systémami určovania polohy čoraz spoľahlivejšia, presnejšia a rýchlejšia (rádovo v nanosekundách). Vďaka nej môže napríklad systém eCall, ktorý je od 31. marca 2018 povinný vo všetkých nových automobiloch v EÚ, oznámiť záchranný službám polohu vozidla.Pátracia a záchranná služba (Search and Rescue, SAR) je určená na lokalizáciu tiesňových signálov. Keď sa v decembri 2016 uviedli do prevádzky prvé služby systému Galileo, čas na zistenie polohy nezvestnej osoby na mori alebo v horách sa znížil zo štyroch hodín na približne desať minút po aktivovaní vysielača núdzového signálu. Presnosť lokalizácie sa zlepšila z desať kilometrov bez systému Galileo na menej ako dva kilometre pri jeho použití. Táto služba od budúceho roka bude vysielať spätný signál osobe v ohrození, ktorý ju informuje, že núdzový signál bol zachytený a lokalizovaný.Public Regulated Service (PRS) je zašifrovaná služba určená pre ozbrojené zložky a dopravcov, kde by strata presnosti mohla ohroziť ľudské životy. Jej cieľom je zabezpečiť kontinuitu služieb, a to aj vo veľmi nepriaznivom prostredí. Štátnym orgánom poskytuje spoľahlivú a plne kódovanú službu počas núdzových alebo krízových situácií celoštátneho významu, ako sú napríklad teroristické útoky.Každý, kto má zariadenie kompatibilné so systémom Galileo, môže využívať jeho signály na navigáciu a určovanie polohy a času. Služby systému Galileo sú založené na vysoko presných signáloch, ktoré však neboli v počiatočnej fáze stále k dispozícii (a preto sa používajú v kombinácii s inými navigačnými systémami, napríklad GPS), ale s každou novou družicou v sústave sa zlepšuje dostupnosť a výkonnosť systému Galileo na celom svete.Všetky družice systému Galileo sú pomenované po deťoch z členských krajín EÚ, ktorých kresby boli na základe výtvarných súťaží v roku 2011 vybrané ako víťazné. Štyri nové družice, ktoré v stredu pribudnú na orbite, boli nazvané Anna (Fínsko), Samuel (Slovensko), Tara (Slovinsko) a Anna (Švédsko).