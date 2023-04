EÚ sa vyzbrojuje rekordnou rýchlosťou, tvrdí Lavrov a skritizoval Pavla za výroky o Číne

Strategické partnerstvo

26.4.2023 (SITA.sk) - Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov sa v utorok snažil presvedčiť svet, že „Európska únia sa vyzbrojuje rekordnou rýchlosťou“ a správa sa čoraz agresívnejšie, aby zadržala Rusko.Na tlačovej konferencii povedal, že nepochybuje o tom, že medzi EÚ Organizáciou Severoatlantickej zmluvy (NATO) je teraz „veľmi malý rozdiel“.Lavrov poukázal na to, že EÚ a NATO nedávno podpísali deklaráciu, v ktorej sa podľa neho uvádza, že aliancia zaistí bezpečnosť EÚ.Pravdepodobne mal na mysli deklaráciu medzi EÚ a NATO z 19. januára o ich „strategickom partnerstve“, ktorá označuje ruskú inváziu na Ukrajinu za „najvážnejšiu hrozbu pre euroatlantickú bezpečnosť za ostatné desaťročia“.Lavrov však prekrútil skutočnosť, keďže deklarácia zaväzuje obe strany k užšej spolupráci s tým, že EÚ i NATO prispejú k posilneniu bezpečnosti v Európe aj mimo nej. Neuvádza, že NATO zaistí bezpečnosť EÚ, ako to tvrdí Lavrov.Ruský vodca Vladimir Putin sa dlho sťažuje na rozširovanie NATO, najmä smerom k jeho krajine, čo potom využil ako ospravedlnenie pre inváziu na Ukrajinu.Lavrov na utorňajšej tlačovej konferencii pokračoval v tomto naratíve a tvrdil, že dôkazom toho je vstup Fínska a snahy o integráciu v podaní Švédska a Ukrajiny. „NATO nikdy nemalo v úmysle zastaviť sa,“ poznamenal.Lavrov tiež skritizoval českého prezidenta Petra Pavla za výroky o postoji Číny k Ukrajine. Na to český minister zahraničia Jan Lipavský na Twitteri odvetil, že Lavrov je „klaun“, Rusko je teroristický štát a jeho vedenie patrí pred medzinárodný tribunál.