EÚ sa zapája do globálnej kampane na čistenie pláži

Brusel 19. septembra (TASR) - Zamestnanci inštitúcií EÚ sa na plážach v Európe a po celom svete pripájajú k miestnym komunitám pri čistení morského odpadu v rámci kampane s označením #EUBeachCleanUp (EÚ čistí pláže). Informovala o tom vo štvrtok Európska komisia (EK).Tento rok sa kampaň začala 19. augusta a bude prebiehať do októbra, pričom čistenie pláží sa uskutoční vo viac ako 80 krajinách na všetkých obývaných kontinentoch. Kampaň vyvrcholí v sobotu 21. septembra na Medzinárodný deň čistenia pobrežia.Tohtoročná kampaň by sa mala vďaka inovatívnym partnerstvám s Organizáciou Spojených národov, postavičkám šmolkov a výraznej prítomnosti na sociálnych sieťach dostať k tisícom ľudí každého veku.Podujatia organizujú veľvyslanectvá EÚ a kancelárie OSN na celom svete spolu s miestnymi orgánmi, školami, mimovládnymi organizáciami a súkromnými spoločnosťami.Každý rok sa do mora vyhadzuje okolo osem miliónov ton plastového odpadu, takže čistenie pláží samo osebe nevyrieši tento obrovský problém. EÚ preto prijala vlani Európsku stratégiu pre plasty v obehovom hospodárstve spolu s legislatívnymi opatreniami na zníženie výroby a spotreby 10 jednorazových plastových predmetov, ktoré sa najčastejšie nachádzajú v morskom odpade.(spravodajca TASR Jaromír Novak)