EÚ spustí druhé kolo cestovania zadarmo pre mladých Európanov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 17. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že po úspechu prvého kola programu DiscoverEU, ktoré sa konalo v letných mesiacoch, spustí 29. novembra novú "súťaž" pre mladých Európanov vo veku 18 rokov, aby mohli cestovať zadarmo a spoznávať kultúrnu rozmanitosť Európy.Mladí Európania vo veku 18 rokov budú mať možnosť prihlásiť sa do tohto programu do 11. decembra 2018. Tým, ktorých porota vyberie, sa naskytne príležitosť cestovať po krajinách Európy v období od 15. apríla do 31. októbra 2019.Komisia pripomenula, že prvé kolo programu "Objavuj EÚ" využili tisíce mladých ľudí zo všetkých členských krajín Únie. Mladí ľudia, ktorí sa nikdy predtým nestretli, sa spojili cez sociálne médiá, vytvárali spoločné skupiny na cestovanie alebo si pomáhali pri zaobstarávaní bývania.Eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics v tejto súvislosti uviedol, že v priebehu uplynulého leta dostalo možnosť cestovať po EÚ okolo 15.000 mladých ľudí vo veku 18 rokov.uviedol komisár v správe pre médiá.Záujemcovia nájdu potrebné informácie na Európskom mládežníckom portáli (https://europa.eu/youth/discovereu_en).Žiadatelia musia splniť vek 18 rokov najneskôr k 31. decembru 2018 a musia byť pripravení vycestovať v období medzi 15. aprílom a 31. októbrom 2019 na maximálne obdobie 30 dní. Hodnotiaca komisia posúdi všetky aplikácie a vyberie účastníkov z každej krajiny. Všetkých žiadateľov budú informovať o výsledkoch výberu v polovici januára 2019.