EÚ spustila spoločnú databázu na boj s terorizmom a extrémizmom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 5. septembra (TASR) - Úrad EÚ pre justičnú spoluprácu - Eurojust - spustil vo štvrtok spoločnú databázu určenú na boj proti terorizmu a extrémizmu. Databáza bude podľa slov predstaviteľov Únie predstavovať kľúčový nástroj justície v boji s terorizmom a organizovaným zločinom, napísala agentúra AFP.Protiteroristická databáza dá podľa šéfa Eurojustu, Slováka Ladislava Hamrana, vyšetrovateľom a prokurátorom prehľad o trestných konaniach vedených voči podozrivým osobám v iných krajinách EÚ, ako aj v niektorých iných partnerských štátoch.zdôraznil Hamran.Základy justičnej spolupráce vo forme spoločnej databázy vytvorila EÚ ešte v roku 2005, avšak projekt sa zasekol na neochote niektorých štátov deliť sa o informácie.Podľa bývalého člena Eurojustu Frederica Baaba sa tieto postoje zmenili v roku 2015 po tom, ako došlo v Paríži k útokom islamských radikálov, ktoré si celkovo vyžiadali 130 obetí na životoch. Osoby podozrivé z týchto útokov, ku ktorým sa prihlásilo hnutie Islamský štát (IS), boli vystopované v mnohých krajinách EÚ a inde, čím bol zdôraznenýtýchto činov, vyhlásil Baab.uviedol bývalý člen Eurojustu, pričom dodal, že "".Baab ďalej poukázal na rozdiel medzi úlohami Eurojustu vo sfére justičnej spolupráce a úlohami Europolu, ktorý sa viac zameriava na zbieranie dôkazov a prevenciu útokov.Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King na margo novej databázy uviedol, že by mohlo ísť o "na stíhanie džihádistov, ktorí sa budú do Európy vracať po tom, ako boli zadržaní v Iraku a Sýrii v súvislosti s kolapsom samozvaného kalifátu IS.Predstavitelia Eurojustu ďalej dodali, že v databáze nebudú zhromažďované len informácie o podozrivých islamských radikáloch, ale aj o osobách, ktoré sú napojené na krajne pravicové a krajne ľavicové hnutia v Európe.