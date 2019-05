EÚ uložila miliardovú pokutu 5 bankám pre devízový obchodný kartel

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Brusel 16. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že uložila pokutu piatim bankám vo výške 1,07 miliardy eur. Pokuta sa týka finančných domov Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan a MUFG.Komisia spresnila, že v rámci dvoch rozhodnutí o vyrovnaní uložila pokutu uvedeným bankám za účasť na dvoch karteloch na devízovom spotovom trhu týkajúcich sa 11 mien - eura, britskej libry, japonského jenu, švajčiarskeho franku, amerického, kanadského, novozélandského a austrálskeho doláru a dánskej, švédskej a nórskej koruny.V prvom rozhodnutí (kartel "Forex - Three Way Banana Split") sa ukladá pokuta vo výške 811,167 miliónov eur pre banky Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup a JPMorgan. Druhé rozhodnutie (kartel "Forex-Essex Express") sa týka spoločností Barclays, RBS a MUFG Bank (predtým Banka Tokyo-Mitsubishi) v celkovej pokute vo výške 257,682 miliónov eur.Švajčiarskej banke UBS, ktorej sa tiež týkajú obe rozhodnutia EK, nebola uložená pokuta, pretože pomohla eurokomisii odhaliť existenciu oboch kartelov.Eurokomisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v správe pre médiá pripomenula, že podniky a ľudia sú závislí na bankách, keď si chcú vymeniť peniaze na rôzne transakcie v zahraničí a dodala, že devízové spotové obchodné aktivity sú jedným z najväčších trhov na svete, s každodennou hodnotou v miliardách eur.vysvetlila Vestagerová.Komisia upozornila, žeoznačuje obchodovanie s menami. Keď si spoločnosti vymieňajú veľké množstvo určitej meny za inú menu, zvyčajne tak robia prostredníctvomobchodníka. Medzi hlavných zákazníkov tohto druhu obchodníkov patria správcovia aktív, penzijné fondy, hedžové fondy, veľké spoločnosti a ďalšie banky.Operácie forexového spotového príkazu majú byť realizované v ten istý deň podľa bežného výmenného kurzu. Najlikvidnejšie a najobchodovanejšie meny na celom svete (z ktorých päť sa používa v Európskom hospodárskom priestore) sú euro, britská libra, japonský jen, švajčiarsky frank, americký, kanadský, novozélandský a austrálsky dolár a dánska, švédska a nórska koruna.Vyšetrovanie EK ukázalo, že jednotliví obchodníci zodpovední za forexové obchodovanie s týmito menami si v mene príslušných bánk vymieňali citlivé informácie a obchodné plány a občas koordinovali svoje obchodné stratégie prostredníctvom profesionálnych online diskusných miestností. Obchodné citlivé informácie sa týkali napríklad objednávok nevybavených zákazníkov, rozpätia dopytu a ponuky, otvorených rizikových pozícií a ďalších detailov o súčasných alebo plánovaných obchodných aktivitách.Komisia zistila, že väčšina obchodníkov, ktorí sa zúčastňovali na neverejných diskusných fórach (chatroomoch), sa poznala na osobnej báze. Vyšetrovanie EK odhalilo existenciu dvoch samostatných porušení týkajúcich sa devízového spotového obchodovania. Prvý prípad známy akosa týka obdobia od 18. decembra 2007 do 31. januára 2013 a druhý prípad, označený ako, zahŕňa obdobie od 14. decembra 2009 do 31. júla 2012.Pri stanovení výšky pokút EK zohľadnila najmä hodnotu devízových predajov v uvedených obdobiach v Európskom hospodárskom priestore (EHP), závažnosť porušenia antitrustovej legislatívy, geografický rozsah a dobu trvania kartelových dohôd. Zároveň v súlade s oznámením EK o zhovievavosti z roku 2006 banka UBS za spoluprácu a odhalenie kartelových dohôd získala plnú imunitu, čím sa vyhla pokute vo výške okolo 285 miliónov eur.(spravodajca TASR Jaromír Novak)