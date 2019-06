EÚ vlani ušetrila 8 miliárd USD na dodávkach plynu zásluhou tlaku LNG

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 7. júna (TASR) - Európa v minulom roku ušetrila 8 miliárd USD (7,10 miliardy eur) na účte za zemný plyn, pretože rastúca produkcia plynu z bridlíc v USA a zmeny na trhoch s energiou v Európskej únii (EÚ) prinútili Rusko upraviť svoj mechanizmus stanovovania cien komodity. Uviedol to Fatih Birol z Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) pri zverejnení výročnej správy o plyne.Podľa neho bol rok 2018 „zlatým rokom“ pre zemný plyn, ktorý sa podieľal 45 % na raste globálneho trhu s energiami, pričom tento rast bol najrýchlejší za dve dekády.Fatih Birol ďalej povedal, že posun na svetových trhoch so zemným plynom v dôsledku "revolúcie amerického bridlicového plynu", rýchlej expanzie priemyslu so skvapalneným zemným plynom (LNG) a liberalizácie trhov s energiou v EÚ prinútil Rusko, aby zmenilo svoje ceny.Tieto zmeny sa začali po tom, ako rastúca produkcia plynu v USA prinútila Katar, najväčšieho svetového vývozcu LNG, aby presmeroval svoje dodávky do Európy. To "otriaslo" cenami plynu na starom kontinente.Vzhľadom na tlak zo strany LNG a lepšiu reguláciu došlo k prerokovaniu veľkého množstva zmlúv o dodávkach plynu v Európe. IEA odhaduje, že v roku 2018 tak bol export ruského plynu cez potrubie do Európy o 8 miliárd dolárov lacnejší.A ak by došlo k úplnému prijatiu smernice EÚ, viedlo by to k ďalším úsporám vo výške 1,3 miliardy USD ročne, dodal Birol. Jeho slová hrajú do karát americkým vývozcom LNG. Aj prezident Donald Trump nedávno vyhlásil, že Európa by mohla dovážať viac skvapalneného plynu z USA.Rusko zase tvrdí, že náklady na skvapalnenie plynu v USA a jeho prepravu cez Atlantik sú oveľa vyššie ako cena za plyn dodávaný potrubím. Birol nepredložil žiadne cenové porovnania. Uviedol len, že trhové sily viedli k zmene dlhodobých ruských zmlúv o plyne.IEA vo svojej výročnej správe predpovedá, že trh LNG vzrastie o 26 % do roku 2024 na 546 miliárd kubických metrov, pričom Čína sa stane jeho najväčším nákupcom a USA najväčším predajcom.Obchodný spor medzi Pekingom a Washingtonom by však mohol brániť rozvoju nových exportných terminálov v USA, ktoré závisia od dlhodobých odberateľov. Čínske spoločnosti sú zdržanlivé pokiaľ ide o projekty LNG v USA, najmä potom, čo Peking zaviedol odvetné clá. No Birol napriek tomu vidí veľký potenciál obchodu s plynom medzi USA a Čínou.