EÚ vo štvrtok spustí v poradí už tretiu výzvu iniciatívy WiFi4EU

Brusel 16. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že vo štvrtok 19. septembra o 13.00 h SELČ vyhlási novú výzvu na predkladanie žiadostí o finančné poukážky v rámci iniciatívy WiFi4EU na zriadenie bezplatných sietí wifi vo verejných priestoroch vrátane mestských radníc, verejných knižníc, múzeí, verejných parkov alebo námestí.Výzva je opäť otvorená aj pre obce alebo mestské časti v členských krajinách EÚ do 20. septembra 2019 do 17.00 h SELČ. Obce budú môcť v rámci tejto tretej výzvy požiadať o 1780 poukážok, každá v hodnote 15.000 eur. Poukazy sa použijú na inštaláciu zariadenia wifi vo verejných priestoroch obce, kde doteraz bezplatný hotspot wifi nebolEurokomisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová v tejto súvislosti uviedla, že v rámci predchádzajúcich výziev už bolo podpísaných takmer 6000 dohôd o poskytnutí finančného grantu.skonštatovala komisárka. Pripomenula, že systém WiFi4EU sa spravuje prostredníctvom série výziev a pokrýva všetkých 28 členských štátov EÚ, pričom k tejto iniciatíve sa pridali aj Nórsko a Island.Po tom, ako sa obce alebo mestské časti zaregistrujú na portáli WiFi4EU, budú môcť požiadať o poukaz iba jedným kliknutím. Komisia aj v rámci tretej výzvy bude vyberať príjemcov podľa zásady, pričom zabezpečí geografickú rovnováhu v snahe poskytnúť poukážky všetkým 30 krajinám zúčastňujúcich sa na tejto iniciatíve.Prvé dve výzvy na podávanie žiadostí o WiFi4EU mali veľmi dobré výsledky, keď na portáli bolo zaregistrovaných vyše 23.000 obcí a doteraz bolo udelených 6200 poukážok. Tohoročná výzva predstavuje tretiu zo štyroch výziev naplánovaných do konca roku 2020.(spravodajca TASR Jaromír Novak)