EÚ vyčlenila 18 mil. eur pre sýrske provincie oslobodené spod IS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 2. mája (TASR) - Európska únia prijala vo štvrtok nový program finančnej pomoci vo výške 18 miliónov eur určený na podporu stabilizačných prác v oblastiach severovýchodnej Sýrie oslobodených od džihádistických bojovníkov zo skupiny Islamský štát (IS).Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová v tejto súvislosti spresnila, že nový program prispeje k poskytovaniu základných služieb, ako sú dodávky vody a odmínovanie, v sýrskych provinciách Rakka a Dajr az-Zaur. Vyčlenené financie doplnia doterajšie prebiehajúce humanitárne a stabilizačné úsilie EÚ, jej členských štátov EÚ a ďalších partnerov z globálnej koalície.pripomenula Mogheriniová v správe pre médiá.Upozornila, že počas tretej bruselskej konferencie o podpore budúcnosti Sýrie a okolitého regiónu (12.–14.3.) Únia zintenzívnila svoju angažovanosť pri riešení humanitárnych potrieb a podpore stabilizácie v oblastiach oslobodených spod nadvlády IS. To je podľa nej nevyhnutné na to, aby sa miestne komunity mohli vrátiť k životu v bezpečí.Na marcovej bruselskej konferencii sa podarilo zmobilizovať pomoc pre Sýrčanov v Sýrii a v susedných krajinách a ich hostiteľské komunity v hodnote 6,2 miliardy eur na rok 2019. Výsledkom boli aj viacročné prísľuby vo výške takmer 2,1 miliardy eur na obdobie po roku 2020. Viac ako 11 miliónov obyvateľov Sýrie potrebuje humanitárnu pomoc a viac ako 5,6 milióna sýrskych utečencov je vysídlených mimo krajiny.opísala situáciu Mogheriniová.(spravodajca TASR Jaromír Novak)