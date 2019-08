EÚ vyčlenila financie, aby predišla rozšíreniu eboly z KDR do Burundi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 21. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že Európska únia zintenzívnila pomoc pre Burundi sumou vo výške 465.000 eur. Urobila tak vzhľadom na skutočnosť, že epidémia eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) sa na východe tejto africkej krajiny ďalej rozširuje a hrozí jej preniknutie aj do susedných krajín.Cieľom novej finančnej pomoci pre Burundi je aj naďalej posilňovať opatrenia týkajúce sa pripravenosti na ebolu zo strany štátnych orgánov a medzinárodných organizácií poskytujúcich pomoc v tejto krajine.Eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christos Stylianidis, ktorý je koordinátorom EÚ pre ebolu, v tejto súvislosti uviedol, že ak chce EÚ účinne bojovať proti vírusu eboly, musí sa zaoberať nielen prípadmi osôb zasiahnutých epidémiou v KDR, ale zvýšiť doterajšie úsilie a zabrániť šíreniu choroby do susedných krajín vrátane Burundi.povedal Stylianidis.Nové financovanie EÚ bude prerozdelené prostredníctvom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Vyčlenená suma posilní kapacity koordinácie, dohľadu a reakcie na ebolu vo vysoko rizikových okresoch v Burundi, nachádzajúcich sa blízko hraníc s KDR.EÚ od roku 2018 poskytla humanitárnym partnerom v Konžskej demokratickej republike 47 miliónov eur ako priamu reakciu na šírenie eboly v postihnutých oblastiach. Zároveň podporuje opatrenia na prevenciu a pripravenosť na ebolu v najviac ohrozených susedných krajinách — Ugande, Južnom Sudáne, Rwande a Burundi. Tieto opatrenia majú formu humanitárnej pomoci, pričom štyri milióny eur boli vyčlenené na operácie rýchleho odhaľovania výskytu vírusu a prvotnej liečby.