EÚ vyčlenila milióny eur na ochranu ázijských krajín pred monzúnmi

Brusel 2. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) uvoľnila šesť miliónov eur na iniciatívy, ktoré majú pomôcť krajinám juhovýchodnej Ázie pripraviť sa na živelné katastrofy.uviedol vo štvrtok v správe pre médiá eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízový manažment Christos Stylianidis.Exekutíva už v máji tohto roku vyčlenila sedem miliónov eur na opatrenia, ktoré mali pomôcť Bangladéšu pripraviť sa na obdobie dažďov.Z novoohlásenej finančnej pomoci sú dva milióny eur určené pre Mjanmarsko, a to najmä na vybudovanie národného systému reakcie na zemetrasenia a cunami. Nepál dostane dva milióny eur, ktoré by mali dostať najzraniteľnejšie komunity v oblastiach postihnutých zemetrasením.Milión eur dostanú Filipíny. Z financií by malo profitovať hlavne chudobné mestské obyvateľstvo žijúce v lokalitách ohrozených prírodnými katastrofami. Zvyšný milión eur si rozdelia Kambodža, Laos a Vietnam.Dôsledky prírodných katastrov v regióne juhovýchodnej Ázie s viac ako dvoma miliardami obyvateľov zhoršuje demografický tlak v kombinácii so zlým demografickým plánovaním.