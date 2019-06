EÚ vyzvala hongkonskú exekutívu aj protestujúcich na zdržanlivosť

Šéfka hongkonskej exekutívy Carrie Lamová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 13. júna (TASR) - Európska únia upozornila v stredu hongkonskú vládu, aby rešpektovala občianske práva. Zároveň vyzvala všetky zúčastnené strany, aby po násilných protestoch proti vládnemu návrhu zákona, ktorý má umožniť vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do Číny, prejavili zdržanlivosť. Informovala o tom agentúra AFP.uvádza sa vo vyhlásení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS).Šéfka hongkonskej exekutívy Carrie Lamová navrhuje legislatívnu úpravu umožňujúcu vydávanie podozrivých do všetkých jurisdikcií, s ktorými Hongkong dosiaľ nemá príslušnú zmluvu - vrátane pevninskej Číny. Podľa vládnych predstaviteľov je to potrebné, aby sa vyplnili existujúce právne medzery a mesto prestalo byť útočiskom pre utečencov pred zákonom.Návrh však vyvolal odpor širokého spektra skupín v Hongkongu a masové protesty, ktoré v stredu prerástli do násilností. Podľa kritikov nie je justičný systém v Číne nezávislý a nezodpovedá medzinárodným štandardom.Znepokojenie vyjadrili aj obchodné, právne, ľudskoprávne a novinárske organizácie s tým, že navrhované zmeny poškodia povesť Hongkongu v oblasti právnej nezávislosti.