EÚ začala právne konanie voči Rakúsku kvôli príspevkom na deti

Deti uväzujú stužky na rekordný 106,2 m dlhý veľkonočný korbáč, ktorý uplietli bratia Kováčovci z vŕbového prútia, 5. apríla 2012 v Ilave. V Ilave prekonali "bradatý" slovenský rekord v upletení najdlhšieho veľkonočného korbáča – šibáka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 24. januára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že začala právne konanie voči Rakúsku kvôli neplneniu povinností vyplývajúcich z legislatívy EÚ. Ide o reakciu exekutívy EÚ na kontroverzný zákon o úprave príspevkov deťom zahraničných pracovníkov, ktoré nežijú so svojimi rodičmi v Rakúsku.Rakúsky parlament schválil novú indexáciu prídavkov na deti vlani v októbri, zákon nadobudol účinnosť 1. januára, čím sa podarilo naplniť jeden z hlavných predvolebných sľubov novej vlády. Predstavitelia eurokomisie však Viedeň dopredu varovali, že spornú novelu zákona preskúmajú z hľadiska jej súladu so základnou legislatívou EÚ. Podnet k tomuto kroku dala eurokomisia 7. januára.upozornila vo štvrtok eurokomisárka pre sociálne záležitosti Marianne Thyssenová. Komisárka tým potvrdila svoj doterajší postoj, podľa ktorého indexácia príspevkov na deti nie je povolená primárnou európskou legislatívou. Thyssenová túto svoju pozíciu opakovane prezentovala aj poslancom Európskeho parlamentu aj krajinám zo strednej a východnej Európy, ktoré sa krokmi Viedne cítili najviac dotknuté.Rumunsko, ktoré začiatkom januára prebralo polročné predsedníctvo v Rade EÚ, kvôli indexácii dokonca pohrozilo Rakúsku žalobou na Súdnom dvore EÚ.Thyssenová vo štvrtok pred novinármi v Bruseli upozornila, že za podmienok, keď zahraniční pracovníci v Rakúsku odvádzajú v tejto krajine platby do systému sociálneho zabezpečenia, a to rovnakým spôsobom ako domáci pracovníci, tak musia mať aj rovnaké výhodyV súlade s pravidlami platnými pred 1. januárom príspevky na deti poskytované podľa rakúskeho systému sociálnej pomoci mohli dosiahnuť až 233 eur mesačne na jedno dieťa. Nová rakúska vláda túto sumu považuje za neprimeranú vo vzťahu k úrovni cien a miezd v niektorých krajinách EÚ, kde žijú deti zahraničných pracovníkov.Rakúsko v roku 2016 vyplatilo na detských prídavkoch zhruba 4,77 miliardy eur a k tomu aj daňový odpočet pre dva milióny detí. Z tejto sumy išlo 291 miliónov eur na 130.000 detí s trvalým pobytom v zahraničí.(spravodajca TASR Jaromír Novak)