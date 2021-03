EÚ začne právne kroky proti Veľkej Británii, dôvodom sú colné kontroly tovarov do Severného Írska

Požiadať môže aj o arbitráž

Briti konajú nelegálne

5.3.2021 (Webnoviny.sk) - Európska únia (EÚ) pripravuje právne kroky pre jednostranné rozhodnutie Veľkej Británie predĺžiť ochranné lehoty na hraničné kontroly v Írskom mori. Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa pre denník Financial Times vyjadril, že pripravujú „konanie o porušení práva“, ktoré by mali mať hotové veľmi skoro. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Brexitové dohody podľa BBC otvárajú EÚ dve právne cesty. Na základe takzvaného severoírskeho protokolu môže spustiť konanie o porušení, ktoré by mohlo dostať prípad pred Európsky súdny dvor . Tiež by mohla požiadať o arbitráž podľa podmienok širšej obchodnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.Britská vláda v stredu a vo štvrtok predĺžila ochranné lehoty na kontroly poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov a balíčkov vstupujúcich do Severného Írska, ktorá by mala vypršať na konci tohto mesiaca. Teraz by mali trvať do októbra.Podľa EÚ je však konanie zo strany Británie nelegálne, pretože je v rozpore s medzinárodným právom. Európsky parlament na protest odmietol stanoviť termín hlasovania o ratifikácii obchodnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Očakávalo sa pritom, že tak spraví vo štvrtok a termín stanoví na niektorý marcový deň.Šefčovič už v stredu vyhlásil, že rozhodnutie Spojeného kráľovstva porušuje severoírsky protokol. Účelom tohto dokumentu je totiž zabezpečiť po brexite otvorenú hranicu medzi Severným Írskom a Írskom. Írsky minister zahraničia Simon Coveney zase povedal, že EÚ nemôže v pobrexitových rokovaniach Británii veriť. Britský premiér Boris Johnson však trvá na tom, že problémy sú len technické a „nesmierne riešiteľné“.