EÚ zisťuje možnosť dohody o tarifách medzi svetovými vývozcami áut

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Brusel 4. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) údajne zisťuje, či by nebolo možné vypracovať dohodu o tarifách medzi najväčšími svetovými vývozcami automobilov v snahe vyhnúť sa obchodnej vojne s USA.Predstavitelia bloku skúmajú myšlienku medzinárodných rozhovorov s krajinami, ako sú USA, Japonsko a Južná Kórea, aby prišli sdohodou, uviedli v stredu hospodárske noviny Financial Times, s odvolaním sa na troch európskych diplomatov. Svetová obchodná organizácia (WTO), by mohla stanoviť sadzby pre konkrétne výrobky v sektore automobilového priemyslu.Zároveň by táto dohoda mohlaamerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa sťažuje, že iné štáty využívajú obchodné výhody USA, najmä pokiaľ ide o export automobilov. Uviedol tiež, že hrozbu zavedenia ciel na dovoz áut do Spojených štátov považuje za svoju najväčšiu zbraň na získanie ústupkov od obchodných partnerov. Americká administratíva skúma návrh na zavedenie 20-% taríf pre výrobcov automobilov z EÚ.Európska únia na oplátku pohrozila odvetnými clami vo výške 300 miliárd USD (257,18 miliardy eur) na americké produkty, ak Trump uvalí clá na autá.Obchodné spory USA s ostatnými ekonomikami si už vybrali svoju daň. Akciový index S&P 500 SPX klesol o 9 % v porovnaní s rekordnou hodnotou na konci januára. K varovaniam pred škodami, ktoré všetkým prinesie obchodná vojna, sa najnovšie pridala agentúra Fitch Ratings. V utorok (3.7.) upozornila, že by mohla stáť globálny obchod až 2 bilióny USD.Trumpova administratíva sa medzitým chystá zaviesť tarify do výšky 50 miliárd USD na čínske výrobky, ktoré nadobudnú účinnosť v piatok 6. júla. Peking na oplátku uvalí clá na americký tovar v hodnote 34 miliárd USD v rovnaký deň.USA sa dostali do obchodného sporu aj s Kanadou, ktorá od 1. júla zaviedla sadzby na americký tovar vo výške 12,6 miliardy USD ako reakciu na clá na dovoz ocele a hliníka do USA.(1 EUR = 1,1665 USD)