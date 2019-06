EURO 2020: Boženíkovi sa tlačili do očí slzy šťastia, Hapal ho objal

Na snímke vpravo v popredí Róbert Boženík (Slovensko), vľavo brankár Salahat Agajev a v pozadí Badavi Hüsejnov (obaja Azerbajdžan) počas zápasu kvalifikačnej E-skupiny Azerbajdžan - Slovensko o postup na futbalové ME 2020 v Baku 11. júna 2019. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júna (TASR) - Útočník Róbert Boženík prežíval v utorkovom zápase E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 proti Azerbajdžanu euforické pocity šťastia a radosti. Vo veku 19 rokov sa premiérovo objavil v základnej zostave slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorá v Baku "sfúkla" domácich a zvíťazila presvedčivo 5:1. Talentovaný hráč MŠK Žilina sa síce gólovo nepresadil, ale odviedol kus práce v prospech celého kolektívu.vravel v mixzóne Bakcell Areny očividne dojatý útočník, ktorý v uplynulej sezóne Fortuna ligy nastrieľal 13 gólov. Jeho výkony na klubovej úrovni i z výberu do 21 rokov neunikli pozornosti členov realizačného A-tímu. Tréner Pavel Hapal mu dal šancu predviesť sa už v druhom polčase piatkového prípravného zápasu v Trnave s Jordánskom (5:1) a Boženík ukázal viaceré zaujímavé ťahy.To, že nastúpi aj o štyri dni neskôr v Baku a dokonca rovno v základe, sa dozvedel na predzápasovej príprave. Práve on bol tým jediným a zároveň obrovským prekvapením, ktoré tréner deň pred stretnutím avizoval v súvislosti so základnou zostavou. Skôr sa totiž rátalo s tým, že na hrote nastúpi Ondrej Duda alebo Pavol Šafranko, napokon sa ťah s Boženíkom ukázal ako správny.poznamenal Boženík, ktorý mal dve solídne príležitosti.Azerbajdžanci podľa jeho slov nemali nárok na lepší výsledok.Neprekážalo mu, že neprispel k päťgólovej kanonáde.dodal hráč, o ktorého sa údajne zaujíma taliansky klub FC Janov.