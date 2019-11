EURO 2020: Fíni, Česi či Angličania sú krôčik od postupu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program 9. kola kvalifikácie EURO 2020:

ŠTVRTOK 14. NOVEMBRA



H-skupina:



18.00 Turecko - Island /Istanbul/

20.45 Francúzsko - Moldavsko /Saint-Denis/

20.45 Albánsko - Andorra /Elbasan/



A-skupina:



20.45 Anglicko - Čierna Hora /Londýn/

20.45 ČR - Kosovo /Plzeň/



B-skupina:



20.45 Srbsko - Luxembursko /Belehrad/

20.45 Portugalsko - Litva /Faro-Loulé/



PIATOK 15. NOVEMBRA



F-skupina:



18.00 Nórsko - Faerské ostrovy /Oslo/

20.45 Španielsko - Malta /Cadiz/

20.45 Rumunsko - Švédsko /Bukurešť/



J-skupina:



18.00 Fínsko - Lichtenštajnsko /Helsinki/

18.00 Arménsko - Grécko /Jerevan/

20.45 Bosna a Hercegovina - Taliansko /Zenica/



D-skupina:



20.45 Švajčiarsko - Gruzínsko /St. Gallen/

20.45 Dánsko - Gibraltár /Kodaň/



SOBOTA 16. NOVEMBRA



I-skupina:



15.00 Cyprus - Škótsko /Nikózia/

18.00 San Maríno - Kazachstan /Serravalle/

18.00 Rusko - Belgicko /Petrohrad/



E-skupina:



18.00 Azerbajdžan - Wales /Baku/

20.45 Chorvátsko - SLOVENSKO /Rijeka/



G-skupina:



18.00 Slovinsko - Lotyšsko /Ľubľana/

20.45 Izrael - Poľsko /Jeruzalem/

20.45 Rakúsko - Sev. Macedónsko /Viedeň/



C-skupina:



20.45 Severné Írsko - Holandsko /Belfast/

20.45 Nemecko - Bielorusko /Mönchengladbach/



Program 10. kola kvalifikácie EURO 2020

NEDEĽA 17. NOVEMBRA



B-skupina:



15.00 Luxembursko - Portugalsko /Luxemburg/

15.00 Srbsko - Ukrajina /Belehrad/



A-skupina:



18.00 Kosovo - Anglicko /Priština/

18.00 Bulharsko - ČR /Sofia/



H-skupina:



20.45 Albánsko - Francúzsko /Tirana/

20.45 Moldavsko - Island /Kišiňov/

20.45 Andorra - Turecko /Andorra la Vella/



PONDELOK 18. NOVEMBRA



D-skupina:



20.45 Gibraltár - Švajčiarsko /Gibraltár/

20.45 Írsko - Dánsko /Dublin/



F-skupina:



20.45 Španielsko - Rumunsko /Madrid/

20.45 Švédsko - Faerské ostrovy /Štokholm/

20.45 Malta - Nórsko /Ta'Qali/



J-skupina:



20.45 Taliansko - Arménsko /Palermo/

20.45 Lichtenštajnsko - Bosna a Hercegovina /Vaduz/

20.45 Grécko - Fínsko /Atény/



UTOROK 19. NOVEMBRA



E-skupina:



20.45 SLOVENSKO - Azerbajdžan /Trnava/

20.45 Wales - Maďarsko /Cardiff/



C-skupina:



20.45 Nemecko - Severné Írsko /Frankfurt/

20.45 Holandsko - Estónsko /Amsterdam/



G-skupina:



20.45 Poľsko - Slovinsko /Varšava/

20.45 Lotyšsko - Rakúsko /Riga/

20.45 Severné Macedónsko - Izrael /Skopje/



I-skupina:



20.45 Belgicko - Cyprus /Brusel/

20.45 San Maríno - Rusko /Serravalle/

20.45 Škótsko - Kazachstan /Glasgow/



Tabuľky:



A-skupina:



1. Anglicko 6 5 0 1 26:6 15

2. ČR 6 4 0 2 11:9 12

3. Kosovo 6 3 2 1 12:10 11

4. Bulharsko 7 0 3 4 5:17 3

5. Čierna Hora 7 0 3 4 3:15 3



B-skupina:



1. Ukrajina 7 6 1 0 15:2 19 - postup

2. Portugalsko 6 3 2 1 14:6 11

3. Srbsko 6 3 1 2 12:13 10

4. Luxembursko 6 1 1 4 5:11 4

5. Litva 7 0 1 6 5:19 1



C-skupina:



1. Holandsko 6 5 0 1 19:7 15

2. Nemecko 6 5 0 1 20:6 15

3. Severné Írsko 6 4 0 2 8:7 12

4. Bielorusko 7 1 1 5 4:12 4

5. Estónsko 7 0 1 6 2:21 1



D-skupina:



1. Írsko 7 3 3 1 6:4 12

2. Dánsko 6 3 3 0 16:5 12

3. Švajčiarsko 6 3 2 1 12:5 11

4. Gruzínsko 7 2 2 3 7:10 8

5. Gibraltár 6 0 0 6 2:19 0



E-skupina:



1. Chorvátsko 7 4 2 1 14:6 14

2. Maďarsko 7 4 0 3 8:9 12

3. SLOVENSKO 6 3 1 2 10:8 10

4. Wales 6 2 2 2 6:6 8

5. Azerbajdžan 6 0 1 5 5:14 1



F-skupina:



1. Španielsko 8 6 2 0 19:5 20 - postup

2. Švédsko 8 4 3 1 18:9 15

3. Rumunsko 8 4 2 2 17:8 14

4. Nórsko 8 2 5 1 13:10 11

5. Faerské ostrovy 8 1 0 7 4:23 3

6. Malta 8 1 0 7 2:18 3



G-skupina:



1. Poľsko 8 6 1 1 13:2 19 - postup

2. Rakúsko 8 5 1 2 17:7 16

3. Severné Macedónsko 8 3 2 3 10:11 11

4. Slovinsko 8 3 2 3 13:8 11

5. Izrael 8 3 2 3 15:15 11

6. Lotyšsko 8 0 0 8 2:27 0



H-skupina:



1. Turecko 8 6 1 1 16:3 19

2. Francúzsko 8 6 1 1 21:5 19

3. Island 8 5 0 3 12:10 15

4. Albánsko 8 4 0 4 14:10 12

5. Andorra 8 1 0 7 1:16 3

6. Moldavsko 8 1 0 7 2:22 3



I-skupina:



1. Belgicko 8 8 0 0 30:1 24 - postup

2. Rusko 8 7 0 1 27:4 21 - postup

3. Cyprus 8 3 1 4 13:12 10

4. Škótsko 8 3 0 5 11:17 9

5. Kazachstan 8 2 1 5 9:13 7

6. San Maríno 8 0 0 8 0:43 0



J-skupina:



1. Taliansko 8 8 0 0 25:3 24 - postup

2. Fínsko 8 5 0 3 12:8 15

3. Arménsko 8 3 1 4 13:15 10

4. Bosna a Hercegovina 8 3 1 4 17:14 10

5. Grécko 8 2 2 4 9:13 8

6. Lichtenštajnsko 8 0 2 6 2:25 2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) - Novembrový záver kvalifikácie na futbalové EURO 2020 rozhodne o ďalších štrnástich účastníkoch šampionátu. Postup na turnaj, ktorý sa uskutoční v dvanástich európskych mestách od 12. júna do 12. júla, už majú vo vrecku Taliansko, Španielsko, Belgicko, Poľsko, Rusko a Ukrajina. Kompletné zloženie ME určí v marci budúceho roka baráž, z ktorej si postup vybojuje kvarteto tímov.Podľa aktuálneho stavu v skupinách A až J, ktorý sa ale počas šiestich hracích dní záverečného 9. a 10. kola kvalifikácie určite premieša, má účasť v play off istú aj Slovensko. Zverenci trénera Pavla Hapala sú v E-skupine momentálne na 3. mieste. V sobotu 16. novembra nastúpia v Rijeke proti favorizovaným Chorvátom, v utorok 19. novembra v Trnave zakončia kvalifikáciu proti Azerbajdžanu. Záverečné zloženie štyroch turnajov baráže závisí okrem konečných výsledkov v kvalifikácii aj od poradia z prvého ročníka Ligy národov, UEFA ho potvrdí po konci kvalifikácie. Žreb play off sa uskutoční 22. novembra v Nyone (12.00 SEČ).V A-skupine stačí Anglicku na postup bod zo štvrtkového zápasu s Čiernou Horou vo Wembley. Tréner Gareth Southgate vyradil na tento zápas z kádra Raheema Sterlinga za konflikt s Joeom Gomezom.citovala agentúra AFP trénera Anglicka. Na druhom mieste sú Česi, ktorí postúpia v prípade víťazstva v Plzni nad Kosovom. Povzbudení sú nečakanou októbrovou domácou výhrou nad Anglickom, no predtým prehrali v Kosove. Chýbať im bude v ofenzíve zranený Patrick Schick. Vo výbere trénera Jaroslava Šilhavého je až osem hráčov Slavie Praha, ktorá hrá v skupine Ligy majstrov.citoval portál iDnes.cz stredopoliara Alexa Krála, ktorý zo Slavie prestúpil do Spartaka Moskva.Z B-skupiny si postup už zabezpečila Ukrajina, o druhú miestenku zabojujú úradujúci majster Európy z Portugalska a Srbsko. Zverenci trénera Fernanda Santosa majú na Srbov jednobodový náskok. Ak vo štvrtok zdolajú doma Litvu a Srbi doma zakopnú s Luxemburskom, postúpia. Zrejme sa ale rozhodne až v 10. kole, Portugalsko hrá v Luxembursku a Srbi doma hostia Ukrajinu.Holandsku v C-skupine bude v sobotu stačiť bod zo zápasu v Severnom Írsku. "Oranjes" chýbali na predchádzajúcich turnajoch EURO 2016 i MS 2018, v LN ale skončili druhí a opäť sa vracajú na staré pozície. V mužstve trénera Ronalda Koemana je dobrý mix mladíkov Frenkieho de Jonga, Donnyho van de Beeka či Matthijsa de Ligta so skúsenými Virgilom van Dijkom, Georginiom Wijnaldumom, Daleyom Blindom či Ryanom Babelom. Rovnaký počet 15 bodov ako líder má aj Nemecko. To postúpi, ak doma zdolá Bielorusov a Severní Íri nezvíťazia nad Holanďanmi.Veľmi vyrovnaná je D-skupina, kde má vedúce Írsko rovnako 12 bodov ako druhé Dánsko a tretie Švajčiarsko stráca bod. Teoreticky môžu v piatok postúpiť Dáni v prípade domáceho víťazstva nad Gibraltárom, to by ale museli Švajčiari doma prehrať s Gruzínskom, ktoré vedie Slovák Vladimír Weiss st. Rozhodne sa tak zrejme až v záverečnom kole. Z F-skupiny postúpili Španieli, o druhé miesto bojujú Švédi, Rumuni a Nóri. Ak výber Tre kronor vyhrá v piatok v Bukurešti, postup má istý. Z G-skupiny postúpilo Poľsko a v sobotu ho môže nasledovať Rakúsko, ktorému zo súboja vo Viedni so Severným Macedónskom stačí bod.H-skupinu vedú Turci a Francúzi s 19 bodmi. Turecko hostí v Istanbule Island a stačí mu bod. Duel má výkop o 18.00 SEČ. Ak Island nezvíťazí, na ME postúpia aj Francúzi ešte pred svojím domácim duelom s outsiderom z Moldavska. V každom prípade úradujúci majstri sveta postúpia, ak zdolajú Moldavcov.Historický postup si v piatok môžu vybojovať Fíni v J-skupine. Z nej už postúpili Taliani, ktorí hrajú v Bosne. Fíni sú krôčik od úspechu, stačí im v Helsinkách zdolať Lichtenštajnsko. Na EURO postúpia aj v prípade remízy, ak súčasne Bosna nezdolá Talianov. Severanov ťahá gólmi útočník Norwichu City Teemu Pukki. Ten dal sedem gólov z 12 fínskych v ôsmich dueloch kvalifikácie.povedal tréner Fínska Markku Kanerva.