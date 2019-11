EURO 2020: Francúzi s Mbappem aj Giroudom, po roku sa vracia Mendy

Francúzsky hráč Kylian Mbappe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia Francúzska na zápasy s Moldavskom (14. novembra) a Albánskom (17. novembra):



brankári: Alphonse Areola (Real Madrid), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille)



obrancovia: Lucas Digne (Everton), Leo Dubois (Lyon), Presnel Kimpembe (Paríž St.Germain), Clement Lenglet (FC Barcelona), Benjamin Mendy (Manchester City), Benjamin Pavard (Bayern Mníchov), Raphael Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea)



stredopoliari: N'Golo Kante (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus Turín), Tanguy Ndombele, Moussa Sissoko (obaja Tottenham Hotspur), Corentin Tolisso (Bayern Mníchov)



útočníci: Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Mníchov), Nabil Fekir (Betis Sevilla), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Thomas Lemar (Atletico Madrid), Kylian Mbappe (Paríž St.Germain)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 7. novembra (TASR) - Obranca Manchestru City Benjamin Mendy sa objavil v nominácii francúzskej futbalovej reprezentácie na kvalifikačné zápasy EURO 2020. Majster sveta z roku 2018 nenastúpil za "Les Bleus" od septembra minulého roka. Francúzov čaká v najbližšom kvalifikačnom bloku súboj doma s Moldavskom 14. novembra a o tri dni duel v Albánsku.povedal tréner Didier Deschamps o 25-ročnom Mendym, ktorý uplynulé dva roky laboroval so zraneným kolenom.K dispozícii francúzskemu trénerovi nebude brankár Hugo Lloris, ktorý podstúpil operáciu lakťa. Chýbať budú aj Paul Pogba a Lucas Hernandez. Kylian Mbappe by už mal nastúpiť, v predchádzajúcom kvalifikačnom okne pauzoval z kondičných dôvodov.Deschamps povolal aj Oliviera Girouda, hoci 33-ročný útočník v londýnskej Chelsea nehráva. "Jeho situácia je skutočne nepríjemná a to z jeho osobného pohľadu, aj z pohľadu ambícií francúzskeho družstva," dodal pre AFP tréner Deschamps.