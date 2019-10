EURO 2020: Giggs spokojný s bodom, Daliča mrzí strata stopérov

Tréner Walesu Ryan Giggs. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cardiff 14. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Walesu Ryan Giggs označil zisk bodu v nedeľnom kvalifikačnom zápase EURO 2020 s Chorvátskom (1:1) v Cardiffe za "možno rozhodujúci" v boji o postup na ME. "Draci" zostali v tabuľke "slovenskej" E-skupiny na štvrtom mieste, pred novembrovým vyvrcholením kvalifikácie strácajú na lídra z Chorvátska 6 bodov, na druhých Maďarov 4 body a na tretie Slovensko 2 body.Na cardiffskom štadióne dostal vicemajstrov sveta do vedenia už v 9. minúte Nikola Vlašič umiestnenou strelou k pravej tyčke. Zvýšiť mohol o pár minút Ivan Perišič, ale brankár Wayne Hennessey spoluhráčov zachránil. V nadstavenom čase prvého polčasu vyrovnal Gareth Bale, ktorý sa výborne zorientoval v šestnástke a krížnou strelou prekonal Dominika Livakoviča. Chorváti reklamovali predchádzajúci faul na Matea Kovačiča z Chelsea Londýn, ale u hlavného rozhodcu neuspeli. V tvrdom zápase plnom faulov a zranení už ďalší gól nepadol. Chorvátom sa pre najbližší duel so Slovákmi vykartovala dvojica stopérov Dejan Lovren - Domagoj Vida. Súboj krívajúc dohral Bale, jeho spoluhráča z Realu Madrid a kapitána Chorvátov Luku Modriča pre zranenie v 90. minúte vystriedal Milan Badelj.citoval Giggsa portál BBC. Wales v novembri zakončí kvalifikáciu súbojmi v Azerbajdžane (16. novembra) a doma s Maďarskom (19. novembra).Kouča hostí Zlatka Daliča mrzel fakt, že po domácom víťazstve nad Maďarskom v Splite (3:0) nedokázalo mužstvo vyhrať aj v Cardiffe. Pritom tri body by mu zabezpečili postup.citoval Daliča web UEFA."Vatreni" teraz potrebujú na istotu účasti na finálovom turnaji bod zo súboja so Slovákmi v Rijeke (16. novembra).povedal Dalič a povenoval sa aj momentu, keď sa tesne pred gólom Walesu zranil po zákroku protihráča Kovačič.